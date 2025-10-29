FC Barcelona vs Elche se enfrentan en la Jornada 11 de LaLiga; te decimos la fecha, horario y dónde ver el partido de los culés.

El FC Barcelona busca recuperarse de la derrota en el Clásico de La Liga con Real Madrid, y podría hacerlo a costa del Elche, en la Jornada 11 de la competencia.

FC Barcelona vs Elche: Fecha para ver el partido de la Jornada 11 de LaLiga

El FC Barcelona recibe al Elche en la Jornada 11 de LaLiga, partido programado para jugarse el domingo 2 de noviembre de 2025.

FC Barcelona vs Elche: Horario para ver el partido de la Jornada 4 de LaLiga

A las 11:30 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido FC Barcelona vs Elche, en la continuación de la Jornada 11 de LaLiga.

FC Barcelona vs Elche: Canal para ver el partido de la Jornada 11 de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido FC Barcelona vs Elche, el domingo 2 de noviembre.

Partido: FC Barcelona vs Elche

Fase: Jornada 11 de LaLiga

Fecha: Domingo 2 de nociembre de 2025

Horario: 11:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico de Montjuic

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega FC Barcelona a la Jornada 11 de LaLiga?

El FC Barcelona perdió 1-2 en la cancha del Real Madrid en la Jornada 10 de LaLiga, una derrota en el Clásico del futbol español que dolió a los culés.

Con 22 puntos, el FC Barcelona ocupa el segundo lugar de LaLiga, pero se ha rezagado varios puntos del líder, el Real Madrid.

El Real Madrid puso cinco puntos de distancia con el FC Barcelona, por lo que el equipo culé no puede darse el lujo de perder unidades en la Jornada 11.

¿Cómo quedó Elche en la Jornada 10 de LaLiga?

Elche, rival del FC Barcelona en la Jornada 11 de LaLiga, enfrentó al Espanyol en la fecha anterior, sin mucha suerte tras los 90 minutos jugados.

Elche perdió 0-1, así que necesita sumar en la cancha del FC Barcelona para no rezagarse en la tabla de posiciones.

Con 14 puntos, Elche ocupa el lugar 8 de la tabla general de LaLiga, situación que intentará mejorar en la Jornada 11 de la competencia.