Raúl Jiménez y el Fulham reciben en la Jornada 10 de la Premier League a los Wolves; te decimos dia, hora y canal para ver el partido del mexicano.

El Fulham de Raúl Jiménez tiene un partido a modo para sumar tres puntos en la Jornada 10, ya que los Wolves son el peor equipo de la Premier League.

Día para ver al mexicano Raúl Jiménez con el Fulham en la Jornada 10 de Premier League

Raúl Jiménez y el Fulham serán anfitriones de los Wolves en la Jornada 10 de la Premier League, el sábado 1 de noviembre.

Siete partidos están programados el sábado 1 de noviembre, como parte de la Jornada 10 de la Premier League, entre ellos el del Fulham de Raúl Jiménez vs Wolves.

Hora para ver al mexicano Raúl Jiménez con el Fulham en la Jornada 10 de Premier League

A partir de las 9 de la mañana, tiempo del centro de México inicia el partido Fulham vs Wolves en la Jornada 10 de la Premier Legue, con la posible participación de Raúl Jiménez.

Canal para ver al mexicano Raúl Jiménez en la Jornada 10 de Premier League

La plataforma HBO MAX transmitirá el partido Fulham vs Wolves, en la Jornada 10 de la Premier League.

Partido: Fulham vs Wolves

Fase: Jornada 10 de la Premier League

Fecha: Sábado 1 de noviembre de 2025

Horario: 9 horas, tiempo del centro de México

Sede: Craven Cottage

Transmisión: HBO MAX

¿Cómo llega Fulham de Raúl Jiménez a la Jornada 10 de la Premier League?

El Fulham de Raúl Jiménez visitó al Newcastle en la Jornada 9 de la Premier League, logrando un resultado negativo.

El Fulham de Raúl Jiménez cayó 1-2, previo a la Jornada 10 en la que recibirá al Wolverhampton.

Fulham suma 8 puntos en la posición 17 de la Premier League, por lo que necesita ganar en la Jornada 10 para alejarse de la zona de descenso.

¿Cómo le ha ido a Raúl Jiménez en la temporada de la Premier League?

Raúl Jiménez, delantero del Fulham, fue titular en el once del Fulham ante Newcastle en la Jornada 9 de la Premier League.

El delantero mexicano, Raúl Jiménez, suma un gol con el Fulham en la actual temporada de la Premier League.

Previo a su partido contra Wolves, el Fulham jugó el partido de la cuarta ronda de la EFL Cup en la cancha del Wycombe Wanderers Football Club.