Han pasado 36 años desde que ESPN llegó a México, grandes periodistas han sido parte de este canal por muchos tiempo, pero puede que esto llegue a su fin.

Y es que ESPN México prepara una reestructuración, mejor dicho, ya comenzó y va desde arriba hasta abajo. Este 21 de octubre reportaron despidos a altos ejecutivos, mismos que son cercanos a José Ramón Fernández.

Bueno, en los últimos 2 años, se han dado movimientos en programas de televisión como en el talento. Por ejemplo, David Faitelson causó mucho revuelo cuando decidió ir a Televisa. Su ‘maestro’ no estuvo nada contento.

A ESPN llegó Javier Alarcón que, parecía, se convertiría en el sucesor de José Ramón. También, en enero actualizaron su programación con programas como Equipo F, entre otros.

Terremoto en ESPN México: reportan que corrieron a altos ejecutivos y se teme despido masivo

Varias fuentes, El Francotirador y Pepe Hanan, reportaron que varios ejecutivos que están en las altas esferas de ESPN fueron despedidos. Estos son: Armando Benítez, Yoyotzin Zúñiga, Manuel Cerdeira.

Benítez es cercano a José Ramón Fernández, lo que habla que podría haber una reestructuración completa. Se dice que la parte jurídica de ESPN llegó para comunicarle a los directivos sobre su adiós.

Ahora los que tomarían el control del canal deportivo, sería gente de Argentina. Podrían cambiar los programas, tal como lo conocemos ahora.

Además, los talentos que podrían correr peligro son: Vanessa Huppenkothen, que llegaría a Televisa para el Mundial 2026 y Álvaro Morales, pues no es del agrado de la gente de Estados Unidos y su contrato termina en diciembre.

Álvaro Morales (MEXSPORT)

Cambios en ESPN afectaría a Televisa; Javier Aguirre estaría involucrado

Hay un nombre que suena, y que saldría de inmediato de ESPN, de hecho, en noviembre llegaría a Televisa. Hablamos de Mauricio Ymay.

Según Pepe Hanan, Ymay saldría casi de inmediato de ESPN para llegar a Televisa a realizar la tarea que alguna vez tuvo, que es la de cubrir a la Selección Mexicana.

Aquí entra lo turbio, pues actualmente lo hace Gibran Araige, pero por pedido de Javier Aguirre ya no lo hará más.