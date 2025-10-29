Real Madrid vs FC Valencia se enfrentan en la Jornada 11 de LaLiga; te compartimos la hora y canal para ver el partido.

El Real Madrid derrotó al FC Barcelona en su partido más reciente de LaLiga, por lo que es favorito para repetir victoria cuando reciba al Valencia en la Jornada 11.

Real Madrid vs Valencia: Hora para ver el partido de la Jornada 11 de LaLiga

A las 14 horas, tiempo del centro de México, Real Madrid vs Valencia chocan en el partido de la Jornada 11 de LaLiga.

Real Madrid vs Valencia: Canal para ver el partido de la Jornada 11 de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Real Madrid vs Valencia, que se jugará el sábado 1 de noviembre.

Partido: Real Madrid vs Valencia

Fase: Jornada 11 de LaLiga

Fecha: Sábado 1 de noviembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega Real Madrid al partido de la Jornada 11 de LaLiga vs Valencia?

El Real Madrid venció 2-1 al FC Barcelona en la Jornada 10 de LaLiga, previo al partido contra Valencia.

Con 27 puntos, el Real Madrid supera las 22 unidades del FC Barcelona, por lo que intentará poner más distancia sobre los culés, venciendo al Valencia.

El Real Madrid vive un buen momento bajo la dirección técnica de Xabi Alonso, pues antes de vencer al FC Barcelona, derrotó 1-0 a la Juventus en la Jornada 3 de la Champions League.

¿Cómo llega el Valencia al partido de la Jornada 11 de LaLiga contra el Real Madrid?

El Valencia atraviesa un momento muy distinto en LaLiga, en comparación con su rival en la Jornada 11, el Real Madrid.

Alejado de los primeros lugares de LaLiga, el Valencia batalla para alejarse de la zona de descenso, por lo que es vital para los visitantes sumar en la cancha del Real Madrid.

Con apenas 9 puntos en su cosecha, el Valencia solo supera las 7 unidades del Real Oviedo y el Girona, y en la Jornada 10 perdió en su cancha con el Villarreal.