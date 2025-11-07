Afortunado en la cancha… ¿desafortunado fuera de ésta? Mientras la plantilla trabaja en el importante encuentro ante Club América, la directiva de Club Deportivo Toluca tendría que hacer una inesperada visita a los tribunales, pues recibió una insólita demanda de un aficionado.

El aficionado del Club Deportivo Toluca tuvo un grave incidente en el Estadio Nemesio Diez: otro fan le cayó encima en pleno partido.

El aficionado de los Diablos, Jorge Luis González Reyes, brindó una conferencia de prensa en la que explicó el proceso legal que sostiene contra Club Deportivo Toluca y la Federación Mexicana de Futbol.

El incidente ocurrió en octubre del 2022; han pasado tres años desde entonces y la actitud de la directiva de los Diablos Rojos del Toluca ha sido indiferente, por lo que González Reyes ha levantado la voz para exigir justicia.

La insólita demanda de un aficionado contra Deportivo Toluca

Comencemos por recapitular lo sucedido aquel fatídico 13 de octubre del 2022. Se disputaba un Toluca vs Santos Laguna de Liguilla en el Estadio Nemesio Díez; Jorge Luis González Reyes acudió al estadio y otro fan le cayó encima en pleno partido.

El fan de Toluca, Jorge Luis González Reyes, tuvo severas afectaciones, sufrió contusión del tórax con fractura de esternón, rabdomiólisis y fractura de rodilla.

El aficionado, acompañado de su abogada y su padre, explicó que Club Deportivo Toluca desapareció tan pronto se acercó la primera operación.

“Tras salir del hospital, se convirtió en silencio. No hubo seguimiento para procedimientos médicos posteriores, ni para la rehabilitación”, indicó González Reyes.

Toluca habría amenazado al fan en medio del proceso legal

Jorge Luis González Reyes relató que Club Deportivo Toluca actuó con hermetismo y hasta lo amenazó con utilizar “su poder e influencia para alargar el juicio”

“Al intentar retomar el diálogo para definir los pasos de mi recuperación, el club nos citó con directivos. El máximo representante fue su director, Francisco Suniaga Conde. Mi madre, mi padre y yo, sin representación legal, entramos a una reunión que fue hostil desde el inicio. Se nos dejó claro que el Toluca FC ‘no es un negocio’ y que, si tomábamos acciones legales, usarían todo su poder e influencia para alargar o llevar el juicio a su favor”, relató González Reyes.