Con su victoria contra LA Galaxy en la Campeones Cup, el Toluca de Mohamed sumó su tercer título en los últimos seis meses, luego de ganarle a la Liga MX y el título de Campeón de Campeones al América.

Bajo las órdenes de Mohamed, Toluca ha demostrado no solamente jugar un futbol espectacular y efectivo, sino que además ha sabido manejar los partidos en la fase de eliminación directa o cuando hay un título en juego.

A pesar de que el Turco suele durar poco en sus equipos, se le ha visto cómodo en los Diablos Rojos y ha formado un vínculo tanto con la afición como con sus jugadores, por lo que todo parece indicar que su etapa en el Estado de México durará más de lo esperado.

¿Mohamed para rato en la Liga MX? Toluca estaría por renovar el contrato de su DT

Con un video compartido en sus redes sociales, Toluca dio a conocer la renovación de contrato de tres de sus figuras: Marcel Ruiz, Canelo Angulo y Alexis Vega, pero también la de Mohamed como su director técnico.

Contrario a los proyectos en Pumas y Rayados, la directiva de Toluca sí consiguió que el Mohamed ampliará su contrato para continuar al frente del equipo en el que ya ha entregado tres títulos en poco menos de un año.

El extraño presentimiento de Mohamed que permitió que Hugo González le parara un penalti a Sergio Ramos. (Joshua Hernandez / Joshua Hernandez)

De acuerdo a información compartida por El Francotirador en su columna en el Diario Récord, el Turco Mohamed extendió su vínculo con los Diablos Rojos por un año más, por lo que ahora su contrato expira hasta finales del 2026.

Los números de Mohamed como director técnico del Toluca

Aunque Mohamed salió de Pumas por la puerta de atrás luego de haber dejado botado el proyecto y dejado en su lugar a Gustavo Lema, en Toluca se ha redimido y demostró porque es uno de los mejores estrategas de la Liga MX.

Pese a que todavía no lleva ni un año al frente del Toluca, Mohamed ya ingresó tres títulos en las vitrinas del club: Liga MX, Campeón de Campeones y Campeones Cup, dos de esos títulos derrotando al América.

En total, el Turco Mohamed ha dirigido 39 partidos como estratega del conjunto escarlata y cuenta con un balance de 26 victorias, 7 empates y solamente 6 derrotas, además de que el equipo ya metió 100 goles bajo su tutela.