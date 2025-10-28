América ya se encuentra preparando su siguiente juego del Apertura 2025 de la Liga MX para tratar de cerrar el torneo de la mejor manera posible, sin embargo, se reveló que incluso ya tienen listas sus dos primeras bajas para el próximo torneo Clausura 2026.

América, quien empató en su último juego contra Mazatlán, ya prepara su siguiente partido de la Jornada 16 en la que contará con Isaías Violante, quien superó la lesión que tuvo en el partido amistoso contra Chivas.

De igual forma, se espera que en las siguientes horas se reincorpore Erick Sánchez, quien fue baja en los últimos dos juegos del América, así como la vuelta a los entrenamientos de Raúl “La Pantera” Zúñiga tras su lesión en el juego ante Santos Laguna de la Jornada 12.

América ya tiene definidas a sus dos primeras bajas de cara al Clausura 2026 y le dolerán a más de uno

Pese a la reincorporación de dichos jugadores, Henry Martín y Allan Saint-Maximin sí se perderán el partido contra León de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX, además, el América ya piensa en sus nuevas bajas para el próximo torneo del 2026.

Y es que de acuerdo con El Francotirador, el América tiene extranjeros que no pesan en la plantilla, por lo que la directiva ya analiza quiénes serían sus primeras bajas para el Clausura 2026.

“Pues este torneo, como no había pasado antes, con tantas bajas por lesión, se notó que hay extranjeros que no pesan o les pesa ser titulares, así que en el análisis de los refuerzos ya están apuntadas en la lista los primeros dos para hacer hueco a fichajes internacionales, dos compatriotas curiosamente: Igor Lichnovsky y Víctor Dávila, dos por los que apostaron, pero no dieron el ancho. Los que sean que vengan, seguro lo harán mejor”, señaló la fuente mencionada sobre las bajas de las Águilas para el Clausura 2026.

Se prevé que después del actual Apertura 2025, los azulcremas analicen las posiciones que deben cambiar para volver a la senda de éxitos en la que los puso André Jardine con el tricampeonato de hace unos torneos.

¿Qué sigue para el América en el Apertura 2025?

El próximo sábado 1 de noviembre, el América recibirá a León en el Estadio Azulcrema en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

Posteriormente, el Toluca será su rival de la Jornada 17, encuentro que finalizará la fase regular para el América, para que después puedan pensar en la Liguilla.