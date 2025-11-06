Toluca vs América se encuentran en la Jornada 17 de la Liga MX sobre la cancha del Estadio Nemesio Diez; te damos el pronóstico y posibles alineaciones del partido en busca de la cima del torneo.
Aunque Cruz Azul es líder de la Liga MX, el ganador de Toluca vs América tendría posibilidades de quedarse con el liderato tras la Jornada 17.
Toluca vs América: Pronóstico de la Jornada 17 de Liga MX
El poderío de Toluca y América hace complicado dar un pronóstico en su duelo de la Jornada 17 de la Liga MX.
Así que, el pronóstico es un empate a dos goles que los alejará de la cima de la competencia.
Toluca vs América: Posibles alineaciones de la Jornada 17 de Liga MX
Toluca recibirá con esta posible alineación al América, en la Jornada 17 de la Liga MX.
Portero
- Luis García
Defensas
- Santiago Simón
- Bruno Méndez
- Federico Pereira
- Everardo López
- Jesús Gallardo
Medios
- Franco Romero
- Marcel Ruiz
- Jesús Angulo
- Nicolás Castro
Delantero
- Paulinho
América pondrá esta posible alineación en la cancha de Toluca, con la mira puesta en la cima de la Liga MX.
Portero
- Ángel Malagón
Defensas
- Kevin Álvarez
- Sebastián Cáceres
- Igor Lichnovsky
- Cristian Borja
Medios
- Erick Sánchez
- Israel Reyes
- Álvaro Fidalgo
Delanteros
- Brian Rodríguez
- Allan Saint-Maximin
- Rodrigo Aguirre
Toluca vs América: ¿Cuándo y dónde ver el partido por la cima de la Liga MX en la Jornada 17?
El sábado 8 de noviembre se enfrentan Toluca vs América, en la continuación de la Jornada 17 de la Liga MX.
Las señales de ViX, TUDN, FOX One y Caliente TV transmitirán el partido Toluca vs América, a las 19 horas, tiempo del centro de México.
- Partido: Toluca vs América
- Fase: Jornada 17 de la Liga MX
- Fecha: Sábado 8 de noviembre de 2025
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: ViX, TUDN, FOX One y Caliente TV
¿Cómo llegan Toluca y América a la Jornada 17 de la Liga MX?
Toluca visitó al Atlas en la Jornada 16 de la Liga MX en la cancha del Estadio Jalisco, partido en el que los choriceros salieron con un punto.
Toluca llegó a 34 puntos y se mantiene en la pelea por la cima de la competencia de la Liga MX, en el segundo lugar igualado con América.
América suma 34 puntos en el lugar 3 de la tabla de posiciones de la Liga MX, y las Águilas necesitan vencer al Toluca para aspirar a la cima de la competencia.