Toluca vs América se encuentran en la Jornada 17 de la Liga MX sobre la cancha del Estadio Nemesio Diez; te damos el pronóstico y posibles alineaciones del partido en busca de la cima del torneo.

Aunque Cruz Azul es líder de la Liga MX, el ganador de Toluca vs América tendría posibilidades de quedarse con el liderato tras la Jornada 17.

Toluca vs América: Pronóstico de la Jornada 17 de Liga MX

El poderío de Toluca y América hace complicado dar un pronóstico en su duelo de la Jornada 17 de la Liga MX.

Así que, el pronóstico es un empate a dos goles que los alejará de la cima de la competencia.

Toluca vs América: Posibles alineaciones de la Jornada 17 de Liga MX

Toluca recibirá con esta posible alineación al América, en la Jornada 17 de la Liga MX.

Portero

Luis García

Defensas

Santiago Simón

Bruno Méndez

Federico Pereira

Everardo López

Jesús Gallardo

Medios

Franco Romero

Marcel Ruiz

Jesús Angulo

Nicolás Castro

Delantero

Paulinho

América pondrá esta posible alineación en la cancha de Toluca, con la mira puesta en la cima de la Liga MX.

Portero

Ángel Malagón

Defensas

Kevin Álvarez

Sebastián Cáceres

Igor Lichnovsky

Cristian Borja

Medios

Erick Sánchez

Israel Reyes

Álvaro Fidalgo

Delanteros

Brian Rodríguez

Allan Saint-Maximin

Rodrigo Aguirre

Toluca vs América: ¿Cuándo y dónde ver el partido por la cima de la Liga MX en la Jornada 17?

El sábado 8 de noviembre se enfrentan Toluca vs América, en la continuación de la Jornada 17 de la Liga MX.

Las señales de ViX, TUDN, FOX One y Caliente TV transmitirán el partido Toluca vs América, a las 19 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Toluca vs América

Fase: Jornada 17 de la Liga MX

Fecha: Sábado 8 de noviembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: ViX, TUDN, FOX One y Caliente TV

¿Cómo llegan Toluca y América a la Jornada 17 de la Liga MX?

Toluca visitó al Atlas en la Jornada 16 de la Liga MX en la cancha del Estadio Jalisco, partido en el que los choriceros salieron con un punto.

Toluca llegó a 34 puntos y se mantiene en la pelea por la cima de la competencia de la Liga MX, en el segundo lugar igualado con América.

América suma 34 puntos en el lugar 3 de la tabla de posiciones de la Liga MX, y las Águilas necesitan vencer al Toluca para aspirar a la cima de la competencia.