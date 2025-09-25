Rayados sufrió una dura sacudida en su visita a Toluca toda vez que se llevaron una humillante goleada de 6-2 en la que uno de los jugadores más señalados fue el defensa central español Sergio Ramos, quien al margen de su rendimiento en tareas defensivas, falló un penalti que pudo cambiar el rumbo del partido toda vez que, de anotarlo, hubiera significado el 0-2 momentáneo, pero apostó por una Panenka que entregó a las manos de Hugo González.

24 horas después de la humillante goleada que Rayados sufrió en Toluca, Sergio Ramos salió a dar la cara mediante un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, en la que compartió las sensaciones posteriores a la derrota en la cancha del actual campeón del futbol mexicano.

Sergio Ramos dio la cara tras la goleada de Toluca a Rayados

A decir de Sergio Ramos, la derrota de Rayados en Toluca resultó particularmente dolorosa por la forma en la que sucedió, pero apuntó a la relevancia de que el plantel regiomontano no se caiga y por el contrario, sepa reinventarse para seguir adelante en la busqueda de sus objetivos.

“Todas las derrotas duelen, pero la de ayer fue especialmente dura. El camino hacia el objetivo nunca es recto, siempre tiene curvas, pero no debemos permitir que nos desvíen de nuestra meta. La clave no es no caerse, que es casi imposible; la clave es cómo nos levantamos”, publicó Sergio Ramos en Instagram un día después de la goleada de Toluca a Rayados.

Sergio Ramos asegura que Rayados está fuerte

Al terminar su mensaje, Sergio Ramos aseguró que, pese a lo sucedido, Rayados está fuerte, firme y unido, por lo que ya tienen la mira puesta en el juego contra Santos del próximo sábado en el Gigante de Acero.

“No es momento de más palabras, sino de hechos que demuestren el cambio. Un punto de inflexión serio para volver a hacer las cosas como sabemos hacerlas. Nuestro foco sigue siendo claro. La banda está fuerte, firme y siempre unida. El sábado nos vemos de nuevo”, sentenció Sergio Ramos sobre Rayados.