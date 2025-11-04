La fase regular del torneo Apertura 2025 de la Liga MX está por llegar a su fin y a una jornada de concluir, América todavía tiene aspiraciones de terminar como líder general; sin embargo, ganarle a Toluca no será suficiente para conseguir este objetivo, por lo que te aclaramos la combinación que requieren en Coapa.

De entrada, hay que aclarar que, en estos momentos, América marcha en el tercer lugar de la clasificación general con 34 puntos, mismos que tiene el sublíder Toluca y uno mas que el líder general Cruz Azul. A partir de eso, se puede plantear el escenario para que las Águilas terminen en la cima.

A América le toca jugar en la última jornada precisamente en contra de Toluca, rival al que deberá vencer para superarlo en puntos y en automático, superarlo en la tabla de posiciones, aunque eso no será suficiente para terminar en el primer lugar.

La combinación que América necesita para ser líder general

Como ya se mencionó, América necesita ganarle a Toluca para escalar en la clasificación general, pero no le bastará para ser líder porque también depende de lo que haga Cruz Azul en contra de Pumas en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Y es que si América quiere terminar como líder general, requiere forzosamente que los Cementeros no le ganen a los universitarios. De tal forma, si las Águilas le pegan a los Diablos y La Máquina no suma de a tres, serán los de Coapa quienes acaben la fase regular como punteros.

Esta es la única combinación que a América le sirve para cerrar en la cima a tres semanas de que comience la Liguilla, instancia para la que amarraron su boleto directo desde hace un par de semanas.

América puede caer al cuarto lugar general

Así como América puede ser líder general, también puede caer hasta el cuarto lugar debido a que Tigres los persigue y lo tienen solamente un punto abajo de ellos.

Si América no gana en Toluca y Tigres se impone a Atlético de San Luis, los Millonetas caerán a la cuarta posición, lo que en automático confirmaría un cruce de cuartos de final frente a Rayados.

De tal forma, América todavía tener movimientos importantes en la clasificación general durante la última jornada