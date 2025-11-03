Era noviembre de 1997, un equipo de Toros Neza salía a la cancha con máscaras y el recuerdo quedó para siempre. Ahora, los jugadores de Toluca lo han imitado, y por supuesto que tiene que ver con el Turco Mohamed.

Este 1 de noviembre, Toluca se enfrentó a Atlas en el Estadio Jalisco, y todos sus miembros del plantel se pusieron una máscara y se tomaron la famosa foto prepartido. Así como alguna vez lo hizo Toros Neza.

Sí, el mismo equipo en el que estuvo el Turco Mohamed, pero dentro de la cancha. Ahora, se puede ver que los Diablos tienen un gran vestidor, inspirado por el exfutbolista que se pintó el cabello, hace ya varios años.

Jugadores del Toluca salieron con máscaras y lo primero que hicimos fue recordar a los Toros Neza (Carlos Zepeda / Carlos Zepeda)

Antes de jugar contra León en el Torneo de Invierno 1997, Toros Neza sorprendió a todos al salir con unas máscaras de todo tipo. "Recuerdo que una vez regresando de León, en el autobús se le fue dando forma a esa idea de tratar de salir a la cancha disfrazados, o con un sombrero, o con una máscara“, lo recuerda Federico Lussenhoff.

Ese equipo de Toros Neza era dirigido por Enrique Meza, y el defensor contestó si también le pusieron una máscara: “Más allá de que nos daba la libertad para hacer esas cosas, había una linda distancia entre técnico y jugador, donde había un respeto muy grande por el conductor del equipo. Creo que de parte nuestra nunca se intentó, no sé“.

Toros Neza: Un equipo alegre que no logró conseguir el campeoanto

Tal vez duró poco, pero el recuerdo de los Toros Neza quedará para siempre. Sin duda su mejor época fue entre 1996 y 1997. Incluso llegaron a una Final.

Su alegría contagio y su espectáculo contagió a todos los equipos del futbol mexicano, en ocasiones, el resultado quedaba a un lado. Pasaron grandes jugadores como el Turco Mohamed, Pony Ruiz, Saavedra, Pablo Larios, entre muchos otros.

Si se pregunta por la Final, fue en 1997 y la perdieron por goleada ante Chivas. Lamentablemente desapareció cuando descendió en el año 2000.