En Club América quieren potenciar su ofensiva de cara al siguiente torneo y han puesto la mira en el campamento de Club Deportivo Toluca para lograrlo. No, no es Alexis Vega por el que van, sino un crack extranjero que ha pisado con fuerza en el futbol mexicano.

La baraja de opciones para reforzar a Club América es amplia, pero André Jardine ya tiene a su favorito: se trata de un crack de Club Deportivo Toluca.

El futbolista en cuestión no ha tenido el protagonismo deseado en el cuadro de Antonio Mohamed y la idea de dejar el Infierno es busca de nuevos retos no le desagradaría.

André Jardine tiene la voz de mando en el Nido y será cuestión de tiempo para ver si en el Nido le cumplen su nuevo “capricho”.

¿A qué jugador de Club América ficharía Toluca?

De acuerdo a información de Carlos Ponce de León, André Jardine busca a Helinho, futbolista brasileño al que conoce bien el DT del Club América.

“Incluso me cuentan que ya con los Diablos Rojos, de inicio tibio, el estratega de las Águilas pidió este año tocar la puerta escarlata para buscar la incorporación de Helinho, pero no se dio”, reveló la fuente mencionada.

Será en la ventana de fichajes invernal cuando Club América intente fichar a Helinho y todo dependerá de Deportivo Toluca y sus pretensiones económicas.

Helinho tiene un valor de 6.50 millones de euros, de acuerdo al sitio especializado en fichajes Transfermarkt. En el actual Apertura 2025 ha disputado cinco partidos, cuatro de estos como titular y registra 309 minutos.

¿Cuándo volverá a jugar Club América en la Liga MX?

Luego del empate a dos goles ante los Cañoneros de Mazatlán FC, Club América volverá a escena este sábado 1 de noviembre, cuando reciba a los Esmeraldas de Club León en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El encuentro Club América vs León se disputará en el marco de la Jornada 16 del Apertura 2025.