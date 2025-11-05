La Jornada 17 de la Liga MX continúa con el Toluca vs América en el Estadio Nemesio Diez; te decimos cuándo y dónde ver el partido por la cima del torneo.

Toluca vs América buscan la cima del torneo, pero conseguirla no depende por completo de su resultado, ya que Cruz Azul es el actual líder de la competencia.

Toluca vs América: ¿Cuándo ver el partido por la cima de la Liga MX en la Jornada 17?

El sábado 8 de noviembre se enfrentan Toluca vs América, en la continuación de la Jornada 17 de la Liga MX.

Cinco partidos se jugarán el sábado 8 de noviembre, como parte de la Jornada 17 de la Liga MX, entre ellos Toluca vs América se roba la atención.

Toluca vs América: ¿Dónde ver el partido por la cima de la Liga MX en la Jornada 17?

Las señales de ViX, TUDN, FOX One y Caliente TV transmitirán el partido Toluca vs América, en la Jornada 17 de la Liga MX.

La transmisión de Toluca vs América está programada a las 19 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Toluca vs América

Fase: Jornada 17 de la Liga MX

Fecha: Sábado 8 de noviembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: ViX, TUDN, FOX One y Caliente TV

¿Cómo va Toluca en el Apertura 2025 de la Liga MX previo a la Jornada 17 vs América?

Toluca visitó al Atlas en la Jornada 16 de la Liga MX en la cancha del Estadio Jalisco, partido en el que los choriceros salieron con un punto.

Toluca llegó a 34 puntos tras empatar con Atlas, y se mantiene en la pelea por la cima de la competencia de la Liga MX, en el segundo lugar igualado con América.

¿Cómo va América en el Apertura 2025 de la Liga MX previo a su partido vs Toluca?

América suma 34 puntos en el lugar 3 de la tabla de posiciones de la Liga MX, y las Águilas necesitan vencer al Toluca para aspirar a la cima de la competencia.

En la Jornada 16 de la Liga MX, América venció 2-0 a León en el Estadio Ciudad de los Deportes.