Alberto del Río, mejor conocido como “El Patrón” habría sido detenido en San Luis Potosí por una denuncia por presunta violencia familiar que realizó su esposa.

Fue a través de redes sociales donde se dio a conocer la noticia de la detención del luchador mexicano y de acuerdo con lo informado, fueron elementos de la Guardia Civil los que acudieron tras un llamado de emergencia al C5.

Detienen a Alberto del Río por violencia familiar en San Luis Potosí

Este lunes 6 de abril, el medio de noticias La Saga, dio a conocer la detención de Alberto del Río por presunta violencia familiar. El luchador fue detenido por la autoridades de la Guardia Civil de San Luis Potosí tras presentarse una denuncia en su contra por violencia familiar.

Su esposa habría sido quien lo denunció por medio de un llamado al C5, reportó agresiones físicas del ex campeón de la WWE, alertó de la peligrosidad de “El Patrón” y la Guardia Civil del estado atendieron a su llamado.

Hasta el momento no se conocen más detalles sobre su situación legal solo en redes circula un par de imágenes con la marca de agua del medio que reportó la noticia donde se puede ver el rostro y cuerpo del luchador con las manos en la espalda.

Alberto del Río y sus antecedentes de problemas legales

Aunque la noticia de la detención de Alberto del Río sorprendió a muchos ya que recientemente se la ha visto en eventos públicos y en un reality show, también en redes sociales comenzaron a recordar los otros problemas legales que han marcado su carrera.

El más sonado fue en 2020 cuando fue acusado por Reyna Quintero, su ex pareja, por abuso sexual e intento de secuestro en Estados Unidos. El luchador fue investigado en aquel país y después se demostró su inocencia.