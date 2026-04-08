Alberto del Río, exluchador de la WWE, enfrenta un proceso legal tras ser detenido en San Luis Potosí por agredir física y verbalmente a su pareja, Mary Carmen Rodríguez.

De acuerdo con Ventaneando, podría recibir hasta 20 años de prisión si es juzgado por violencia de género, sanción endurecida en años recientes. El caso se encuentra en etapa inicial y aún se revisan pruebas y declaraciones.

Mary Carmen Rodríguez denunció la agresión al 911 y presentó lesiones visibles, lo que derivó en la captura del exdeportista.

Alberto del Río podría enfrentar cargos por violencia de género

A través del programa de espectáculos Ventaneando, en torno al caso de Alberto del Río, Mónica Castañeda recordó que años atrás el congreso local modificó y endureció las sanciones contra las personas que ejercen violencia contra las mujeres.

“En 2022 el congreso local endureció las sentencias contra golpeadores de mujeres o quienes atenten por violencia doméstica, o física, o psicológica” Mónica Castañeda, periodista de Ventaneando

Con esta información en mente, la conductora se atrevió a asegurar que ‘El Patrón’, como se le conoce al exluchador de la WWE, podría ser sentenciado a 20 años de prisión, considerando que sea juzgado por violencia de género.

Sin embargo, su sentencia sería mayor si lo vinculan a proceso por extrema violencia de género.

“El Código Penal del Estado cambió y las penas van entre 8 a 20 años de prisión en relación al delito de razón de género, lesiones por razón de género. En caso de violencia extrema serían de 12 a 21 años de cárcel y violencia familiar podría ser una pena de 3 a 7 años de prisión” Mónica Castañeda, periodista de Ventaneando

Alberto del Río "El Patrón", es detenido en San Luis Potosí.

¿De qué se la acusa a Alberto del Río?

El pasado lunes 6 de abril, Alberto del Río fue detenido en su domicilio ubicado en San Luis Potosí.

Su captura responde a una denuncia realizada por Mary Carmen Rodríguez, de 41 años de edad, quien solicitó el apoyo de la policía mediante una llamada al 911.

Mary Carmen dijo haber sido agredida física y psicológicamente por Alberto del Río tras una discusión al interior del Fraccionamiento Lomas del Tecnológico.

Debido a que la mujer presentaba visibles lesiones en distintas partes del cuerpo, el famoso fue detenido y, posteriormente, presentado ante el Ministerio Público.

Actualmente se realiza una investigación para esclarecer los hechos. El caso se encuentra en su etapa inicial por lo que aún se revisan pruebas y se toma declaración a los involucrados.