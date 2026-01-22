La piratería en la lucha libre parece que es algo que no termina, pues desde la mercancía hasta las máscaras que utilizan los luchadores son clonadas, por lo que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) anunció una nueva estrategia para frenarla.

En conferencia de prensa, el titular del IMPI, Santiago Nieto Castillo, presentó la iniciativa “Más Allá del Ring”, para combatir la piratería en la lucha libre mexicana.

Durante el anuncio, el director del organismo busca articular a la lucha libre mexicana con la industria del juguete y del videojuego, bajo un enfoque de protección de la propiedad industrial.

IMPI entra al ring para defender a la lucha libre de la piratería

El titular del IMPI indicó que el objetivo es fortalecer el mercado formal relacionado con la lucha libre, el cuál fue reconocido en 2018 como patrimonio cultural de la Ciudad de México.

“Tiene que ver con la protección de la propiedad intelectual de quienes se han dedicado durante generaciones a la lucha libre, una actividad que es patrimonio cultural”, declaró el director del IMPI.

Santiago Nieto Castillo explicó que uno de los problemas que enfrenta la industria es la venta de productos piratas, especialmente de máscaras y juguetes que no tienen licencia.

“Es necesario combatir la piratería que afecta a los luchadores respecto a máscaras y juguetes, que tiene que ver con un derecho a la imagen y protección de derechos de autor”, destacó el titular del IMPI.

#ComunicadoIMPI | “IMPI presenta Más allá del Ring”, una iniciativa conjunta con la la Comisión de Lucha Libre Profesional de la Ciudad de México para sumar esfuerzos en la protección de sus derechos creativos y bienes intangibles.



🔗Leer Comunicado:https://t.co/1gOoPOUEkQ pic.twitter.com/LtgUD5H2QR — IMPI (@IMPI_Mexico) January 20, 2026

¿Qué harán para frenar la piratería de la lucha libre?

El IMPI, como parte de su estrategia, impulsará el registro de marcas entre luchadores y luchadoras, además de implementar acciones para incentivar operativos contra la piratería, especialmente en el sector de juguetes y el textil.

Además, buscarán establecer alianzas comerciales con empresas de juguetes para la producción de figuras de acción coleccionables de leyendas de la lucha libre mexicana.