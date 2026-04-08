Alberto del Río, exluchador de la WWE, enfrenta un proceso legal en San Luis Potosí tras ser denunciado por su esposa, Mary Carmen Rodríguez Lucero, por violencia familiar.

El 6 de abril de 2026 fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales.

El 8 de abril de 2026 tendrá su primera audiencia en el Centro de Reinserción Social “La Pila”, donde un juez determinará si será vinculado a proceso o podrá enfrentar el juicio en libertad.

Alberto del Río sí fue denunciado por violencia por su esposa Mary Carmen Rodríguez

Se informó que el luchador de la WWE había sido detenido el 6 de abril de 2026 luego de que su esposa, Mary Carmen Rodríguez Lucero, pidió ayuda en el 911.

Sin embargo, fue hasta el 7 de abril que la FGE de San Luis Potosí confirmó que la detención de Alberto del Río fue por el presunto delito de “violencia familiar en agravio a su pareja sentimental”.

Asimismo, se informó que “El Patrón” fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, tras ser detenido.

Alberto del Río "El Patrón", es detenido en San Luis Potosí.

Por otra parte, la FGE detalló que Mary Carmen Rodríguez Lucero señaló que al llegar a su casa en Lomas del Tecnológico, se encontró con “El Patrón”, quien tras una discusión la agredió físicamente y verbalmente.

“De acuerdo con la denuncia de la víctima, al encontrarse con Alberto ‘N’ al interior de un domicilio del fraccionamiento Lomas del Tecnológico, se habría iniciado una discusión que llevó al imputado a consumar diversas agresiones físicas y verbales contra su pareja”. FGE de San Luis Potosí.

Esto mismo fue informado por Venga La Alegría, explicando que extraoficialmente se argumenta que no es la primera vez que Alberto del Río tenía esta agresión contra Mary Carmen Rodríguez López, pero en ocasiones anteriores ella llamaba a autoridades y no acudían en su auxilio.

Por otra parte, Flor Rubio explicó que pese a que Mary Carmen Rodríguez Lucero no desea dar ninguna entrevista porque no se encuentra preparada, le externó que sí inició el proceso legal y que encontró “paz” en la decisión que tomó.

“Ella no está lista todavía para dar una entrevista. Me comentó que está físicamente mejor, que todavía no encuentra la tranquilidad porque pues el día de ayer fue un día muy pesado, atendiendo muchos trámites que requiere propiamente este asunto legal, pero me dijo que ya se encuentra con un poco más de claridad y un poco más de paz después de esta decisión” Flor Rubio, periodista.

Alberto del Río tendrá audiencia donde podría ser vinculado a proceso

La esposa de Alberto del Río denunció al luchador por violencia, por lo que el 6 de abril de 2026 fue detenido. Lo que ahora lo llevará a su primera audiencia a 48 horas de su arresto.

Será en la sala de juicios orales de ‘La Pila’ de San Luis Potosí, donde Alberto del Río tendrá su primera audiencia hoy 8 de abril de 2026, donde podría ser vinculado a proceso o bien, quedar vivir el proceso en libertad.

Se dice que también podría ser en esta audiencia que Mary Carmen Rodríguez Lucero encare a Alberto del Río al presentar las pruebas y denuncia, pero esto no ha sido confirmado.