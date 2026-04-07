Alfredo Adame se fue contra Alberto del Río tras ser arrestado por violencia familiar en San Luis potosí. El conductor recordó que “El Patrón” tiene antecedentes de ejercer violencia de género.

“Ya tenía como cuatro antecedes de haber golpeado a las mujeres y era muy conocido en todo el medio de la lucha que le gusta golpearle a las mujeres, es un cobarde” Alfredo Adame

Alberto del Río fue detenido el 6 de abril de 2026 derivado de una llamada de emergencia de su esposa, quien denunció que el luchador la había agredido físicamente.

Alfredo Adame llama “cobarde” a Alberto del Río tras ser detenido por violencia familiar

En entrevista con Todo para la Mujer, Alfredo Adame arremetió contra Alberto del Río y aseguró que siempre ha sido un hombre violento con las mujeres.

Alfredo Adame recordó que Alberto del Río ya había sido señalado de violencia de género e incluso una de sus exparejas lo demandó.

“Y no es la primera vez que sucedía lo de que le pegaban las mujeres. Ya había tres, cuatro mujeres, ya había tres, cuatro casos, incluso había una luchadora con la que anduvo, que lo demandó” Alfredo Adame

⚠️ “Ya tenía antecedentes”: Alfredo Adame revela que 'El Patrón' enfrentaba varias acusaciones, incluso una luchadora lo habría demandado. “Era conocido porque le gusta pegarle a las mujeres… es un cobarde”, lanzó. 💥#TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/wBeUwXZVNg — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) April 7, 2026

Según el actor, Alberto del Río ya había golpeado a cuatro de sus exparejas y lo tachó de “cobarde”.

La luchadora a la que se refiere Alfredo Adame es Saraya-Jade Levis, conocida como Paige, quien denunció en 2018 a Alberto del Río por violencia doméstica.

Al final no se presentaron cargos formales contra el luchador, pero el caso quedó como un antecedente a la lista de agresiones de Alberto del Río.

José Alberto del Río (Instagram/@albertopatronpromotions)

Alfredo Adame ya había advertido de la violencia que ejercía Alberto del Río

Alberto del Río y Alfredo Adame participaron en el mismo reality y el conductor aseguraba que el luchador era un peligro.

Tras la detención de Alberto del Río, Alfredo Adame compartió un meme en sus historias de Instagram con una foto de la detención del luchador y la frase: “Me llamaron loco”.

Alfredo Adame recordó en Todo para la Mujer que Alberto del Rio fue expulsado de la WWE porque golpeó por sorpresa a un compañero.

“A él lo corrieron de la WWE porque golpeó desprevenido a otro luchador, le puso un golpetazo tremendo, también ahí lo demandaron, lo iban a meter a la cárcel y todo” Alfredo Adame