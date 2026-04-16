La Barby Juárez reaccionó al escándalo de Alberto del Río, esto tras su detención por violencia doméstica en contra de su esposa Mary Carmen Rodríguez.

En su reflexión, la Barby Juárez recordó que para los deportes de contacto es importante tener la cabeza fría, por lo que para ella es reprobable la situación.

Para Mariana Juárez, esta es una señal de alerta en la que se debe priorizar la seguridad de la víctima, por lo que insistió en una orden de restricción para evitar que la situación escale.

Barby Juárez espera que Alberto del Río reciba ayuda psicológica

La Barby Juárez consideró también que Alberto del Río necesita buscar ayuda psicológica para trabajar en su persona.

Y es que, por lo que expresó, es evidente que el boxeador carga consigo muchos problemas a nivel emocional.

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La campeona mundial enfatizó su preocupación por Mary Carmen Rodríguez, esperando que autoridades le hayan brindado diversos espacios en los que pueda acudir por cualquier tipo de ayuda que necesite.

Finalmente, la Barby Juárez espera que parte de las medidas que se tomaron tras la liberación hayan incluido que del Río sea tratado por algún profesional.