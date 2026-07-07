El vocalista de Zoé, León Larregui, no está nada contento con el camino que ha tenido la selección de Argentina durante el Mundial 2026, pues estalló contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Lo anterior debido a que al concluir el Argentina vs Egipto que la albiceleste ganó tras remontar una desventaja de 2 goles en poco más de 10 minutos, el músico expresó su descontento.

Fiel a su estilo, León Larregui compartió una serie de mensajes en sus redes sociales, en los que criticó con palabras altisonantes el resultado del encuentro y se lanzó contra Gianni Infantino.

León Larregui (Agencia México)

León Larregui estalla contra Gianni Infantino por el Argentina vs Egipto

Tras estar contra las cuerdas con un marcador de 2-0 por casi 80 minutos, la selección de Argentina logró remontar a Egipto para avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026.

Sin embargo, la hazaña de la selección albiceleste no ha estado exenta de la polémica y las críticas, debido a que distintas decisiones arbitrales han despertado las sospechas.

Los cuestionamientos han sido compartidos por figuras poco esperadas, como el caso de León Larregui, vocalista de la banda Zoé, quien se lanzó con todo contra Gianni Infantino.

León Larregui critica a Gianni Infantino (@LeonBenLarregui/X)

Por medio de X, el cantante difundió varios tuits en los que celebró los goles y el buen partido de Egipto, pero ante la anulación de un gol y algunas omisiones arbitrales, criticó al presidente de la FIFA.

Tras una mentada de madre, insultos contra la FIFA e insultos al azar, León Larregui compartió una polémica imagen de Gianni Infantino en la que su rostro aparece al centro de la bandera argentina.

León Larregui acusa amaño en Argentina vs Egipto

Una vez que se concretó la remontada de Argentina vs Egipto por la que León Larregui no escondió su profunda molestia, el músico acusó un posible amaño en el partido.

Así leo hizo debido a que en un mensaje, señaló que es muy probable que el resultado del encuentro estuviera “riggeadisimo” por que la intención es que en semifinales se dé un Inglaterra vs Argentina.

Tras ello, retuiteó diversas publicaciones en las que se señalan posibles omisiones arbitrales que beneficiaron a Argentina, como 2 presuntas faltas que pudieron ser marcadas como penales.