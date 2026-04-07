Mary Carmen Rodríguez Lucero es la esposa de Alberto del Río ‘El Patrón’, quien lo habría logrado su detención luego de una llamada al C5 por agresión.

Pero ¿Quién es Mary Carmen Rodríguez Lucero? Te compartimos más de ella con esos datos:

Quién es

Edad

Esposo

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Mary Carmen Rodríguez Lucero, esposa de Alberto del Río ‘El Patrón’, denuncia violencia por el exluchador

¿Quién es Mary Carmen Rodríguez Lucero?

Mary Carmen Rodríguez Lucero o bien María del Carmen Rodríguez Lucero, es una ciclista que vive en San Luis Potosí.

Mary Carmen Rodríguez Lucero crea contenido sobre su participación en carreras ciclistas y sus rutinas de ejercicio, contando con el patrocinio de algunas marcas.

Mary Carmen Rodríguez Lucero, esposa de Alberto del Río 'El Patrón'. (Facebook/marycarmen.rodriguezlucero)

¿Qué edad tiene Mary Carmen Rodríguez Lucero?

Mary Carmen Rodríguez Lucero tiene 41 años de edad, pues nació el 30 de octubre de 1984.

¿Quién es el esposo de Mary Carmen Rodríguez Lucero?

El esposo de Mary Carmen Rodríguez Lucero es Alberto del Río ‘El Patrón’.

Alberto del Río (Instagram albertopatronpromotions / Instagram albertopatronpromotions)

¿Qué signo zodiacal es Mary Carmen Rodríguez Lucero?

Mary Carmen Rodríguez Lucero es del signo zodiacal de Escorpio, pues nació el 30 de octubre.

¿Cuántos hijos tiene Mary Carmen Rodríguez Lucero?

Mary Carmen Rodríguez Lucero tiene dos hijos, siendo que su hija se llama Valeria Esmeralda y tiene 22 años de edad.

Mary Carmen Rodríguez Lucero con sus dos hijos. (Instagram/carmenrl5)

¿Qué estudió Mary Carmen Rodríguez Lucero?

Se desconoce qué estudió Mary Carmen Rodríguez Lucero.

¿En qué ha trabajado Mary Carmen Rodríguez Lucero?

Mary Carmen Rodríguez Lucero trabajó como gerente general en RR Industriales.

Actualmente es una ciclista conocida en San Luis Potosí, quien además cuenta con patrocinio de algunas marcas deportivas.

Mary Carmen Rodríguez Lucero, esposa de Alberto del Río 'El Patrón'. (Facebook/marycarmen.rodriguezlucero)

Mary Carmen Rodríguez Lucero, esposa de Alberto del Río ‘El Patrón’, denuncia violencia por el exluchador

El 6 de abril de 2026, Alberto del Río ‘El Patrón’, fue denunciado con una llamada al C5 de estar ejerciendo violencia contra su esposa Mary Carmen Rodríguez Lucero.

La detención sucedió en San Luis Potosí por medio de la Guardia Civil del estado, quienes se percataron de que Mary Carmen Rodríguez Lucero sí tendría muestras de agresión.

Pese a que no se dieron a conocer más detalles de su detención, sí se mostró una fotografía donde se ve a ‘El Patrón’ con las manos detrás de su espalda, como señal de arresto.