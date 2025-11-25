La última función de AAA trajo consigo un anuncio relevante para todos los seguidores de la lucha libre mexicana; Space dejará de transmitir los eventos de la promotora el año entrante y de inmediato se anunció cuál será su nueva casa.

Hay que recordar que a principios de año, la AAA fue adquirida por la WWE y desde ese entonces esta fusión ha traído consigo varios cambios en sus funciones y ahora este cambio de televisora también es parte de ella.

Tras la adquisición de la compañía por parte de TKO, algunas superestrellas de WWE como Dominik Mysterio, el Grande Americano y Penta Zero Miedo han realizado apariciones especiales en territorio mexicano, situación que no cambiará tras el cambio de televisora.

La AAA tiene nueva casa: La televisora que transmitirá la lucha libre en 2026

Este martes 25 de noviembre, la AAA informó con un comunicado que FOX, una empresa que recién incursionó en México y en estos meses ha ampliado su catálogo, será su nueva casa a partir de 2026 para Latinoamérica, excepto Brasil.

“Este acuerdo con AAA representa un paso importante en nuestra estrategia para seguir construyendo una oferta deportiva diversa y relevante para la audiencia mexicana. La lucha libre es parte esencial de la cultura y la pasión en México; nos enorgullece llevar sus historias e ídolos a millones de hogares en todo el país”, declaró Luis Maldonado, Director Ejecutivo de Programación y Marketing de FOX México.

El anuncio pone fin a las especulaciones que hubo en días recientes en donde señalaban que la AAA podía seguir el camino de la WWE de firmar un acuerdo con Netflix, para transmitir sus eventos en Latinoamérica.

#LuchaLibreAAA arrives on FOX in 2026 for México 🇲🇽, Central and South America! 🌎@LuchaLibreAAA llega a @somos_FOX en 2026 para México 🇲🇽, Centro y Sudamérica 🌎



More details / Más información: https://t.co/1y7x7TE6TU pic.twitter.com/SZ4S4AGF2Z — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) November 25, 2025

¿Por dónde se puede ver la programación de FOX, la nueva casa de la AAA?

FOX incursionó en México en verano de este año con la compra del canal que ya operaba dentro del país bajo el nombre de Caliente TV y desde ese entonces ha ido ampliando su catálogo de contenidos para los fans de los deportes.

De acuerdo con lo informado por FOX, la AAA podrá ser vista a través de todas las plataformas de la empresa, incluido el canal gratuito de FOX en Tubi, el canal de televisión de paga FOX y la plataforma FOX One.

“Con la integración de AAA, FOX fortalece un catálogo que ya incluye futbol nacional e internacional, con partidos de la Liga MX, la Premier League, la UEFA Champions League, la Ligue 1, la Coppa Italia y más; además de béisbol, automovilismo, pádel y otros deportes de alto impacto” revelaron en su comunicado.