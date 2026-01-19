La función dominical de la Arena México se salió de control cuando “fan” invadió el ring desatando la locura entre los asistentes al evento.

Sobre el ring se realizaba una batalla de campeonato entre los luchadores Bandido y Templario, cuando estando ambos estetas abajo del ring, apareció un “fan” para interrumpir las acciones.

¿Cómo invadió “fan” el ring de la Arena México?

Mientras el réferi en turno contaba la cuenta a los luchadores para que volvieran al ring de la Arena México, el “fan” espontáneo invadió la escena desatando la locura.

La aparición del “fan” obligó a los elementos de seguridad a encararlo para pedirle que abandonara el ring, pero no fue tan fácil conseguirlo.

Y es que, el “fan” estaba dispuesto a robarse el show y se subió a la tercera cuerda, como alistándose para lanzarse en una plancha al estilo de Mil Máscaras.

Varios elementos de seguridad se unieron al réferi e inclusive el luchador Bandido, le pidió al “fan” que dejara el ring, provocando más forcejeos hasta que por fin lograron bajarlo y llevarlo fuera de la arena.

¿Qué dijo el CMLL acerca de la invasión de “fan” al ring de la Arena México?

El CMLL, empresa encargada de la organización de la función en la Arena México, no ha dado una postura oficial acerca de la invasión del “fan” al ring.

Esta situación ha desatado todo tipo de comentarios en las redes sociales, y hay quienes no descartan que el “fan” que inavadió el ring de la Arena México sea en realidad un luchador, que en próximas funciones aparezca de manera oficial.