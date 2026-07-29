La presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá con Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, este miércoles 29 de julio.

Claudia Sheinbaum resaltó que desde el Banco Mundial “han estado muy interesados en el Plan México” y resaltó que se ha trabajado de cerca con la Secretaría de Economía para fortalecer la estrategia con esquemas de préstamos.

“Hoy viene, a las 4 de la tarde lo recibo. Ha estado trabajando muy de cerca con la secretaría de Economía en el fortalecimiento del Plan México, principalmente en esquemas que ellos tienen de préstamos a empresas privadas” Claudia Sheinbaum

De acuerdo con la presidenta, Ajay Banga será recibido en Palacio Nacional a las 16:00 horas, tiempo local, para sostener una reunión relacionada con la estrategia comercial para fortalecer el Plan México.

Claudia Sheinbaum se reunirá con Ajay Banga para fortalecer el Plan México

Claudia Sheinbaum conformó que sostendrá una reunión con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, para discutir las estrategias para fortalecer el Plan México.

De acuerdo con la presidenta, el Banco Mundial apoyará el Plan México con esquemas de préstamos a empresas privadas para el desarrollo de esta política económica.

Asimismo, destacó que el Plan México implica la generación de empleos mejor remunerados en el país tanto para el mercado interno como para la exportación.

Banco Mundial apoyará el Plan México con alianza

Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, sostendrá una visita oficial a Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum para discutir una alianza que apoye el desarrollo del Plan México.

Durante la reunión se discutirá el apoyo a sectores con alto potencial para impulsar el desarrollo de sectores como:

agricultura

manufactura

pequeñas y medianas empresas

En la reunión que se sostendrá en Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum también participarán funcionarios de gobierno, así cómo representantes del sector privado.