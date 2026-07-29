Las redes sociales encendieron la polémica luego de que usuarios aseguraran que Ticketmaster comenzó a vender boletos “solo audio” para conciertos.

La controversia surgió a partir de entradas comercializadas para las presentaciones de Bruno Mars en el estadio Wembley, en Londres.

Las capturas compartidas muestran la categoría “No View – Audio Only Ticket”, una modalidad que permite ingresar al recinto, pero sin vista al escenario debido al montaje del espectáculo.

Hasta el momento, no existe un anuncio de Ticketmaster que confirme la implementación de este tipo de boletos para conciertos en territorio estadounidense.

¿Qué son los boletos “Audio Only” y por qué causaron polémica en Ticketmaster?

Los boletos “No View – Audio Only” de Ticketmaster fueron puestos a la venta para localidades ubicadas completamente detrás del escenario en Wembley, donde la producción impide cualquier visibilidad del artista.

A diferencia de las tradicionales entradas con vista restringida, esta categoría informa desde la compra que el asistente prácticamente solo podrá escuchar el concierto en vivo.

Ticketmaster (Ticketmaster )

Las localidades tuvieron un precio de 58.35 libras esterlinas, unos $1,353, considerablemente menor al de otros sectores del estadio, aunque la experiencia queda limitada al audio.

Mientras algunos usuarios consideraron que representa una alternativa económica para formar parte del evento, otros criticaron que se comercialicen espacios sin vista del espectáculo.

Hasta ahora, la evidencia disponible indica que la categoría corresponde al montaje específico de Wembley, donde algunos asientos quedaron completamente detrás del escenario y fueron identificados con esa descripción para evitar confusiones entre los compradores.