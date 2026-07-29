Te contamos cuándo ver la Luna de Ciervo 2026 en México. Aquí la fecha y hora.

Los eventos astronómicos de julio cerrarán de la mejor manera con una espectacular Luna llena en el cielo nocturno.

Fecha y hora para ver la Luna de Ciervo 2026 en México

La Luna de Ciervo entrará en su fase de máxima iluminación el miércoles 29 de julio y será visible en todo México.

Si no quieres perderte este fenómeno lunar, la mejor hora para observar es a partir de las 7:34 de la noche.

Toma en cuenta que la Luna llena estará sobre la constelación de Capricornio.

Luna de Ciervo (Unsplash)

El nombre de Luna de Ciervo viene de las antiguas tribus nativas norteamericanas, quienes nombraron al plenilunio de esa manera porque coincide con la época del año cuando los ciervos machos mudan sus nuevas astas .

En algunas culturas, la Luna llena de julio también se ha denominado como Luna del Salmón y Luna del Trueno.

Recomendaciones para ver la Luna de Ciervo 2026 en México

Para ver la Luna de Ciervo 2026 en México, no se necesita equipo especializado.

Sin embargo, si cuentas con telescopio o binoculares puedes usarlos y disfrutar de la mejor manera del evento astronómico.

Otras recomendaciones que te damos para la Luna de Ciervo 2026 en México son:

Aléjate de la contaminación lumínica y busca un lugar oscuro

Consulta el clima, ya que en cielos nublados puede ser difícil de apreciar

Deja que tu vista se adapte a la oscuridad al menos durante 15 minutos antes de observar el cielo nocturno