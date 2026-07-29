La mañana del miércoles 29 de julio de 2026, un tráiler que transportaba ácido muriático volcó en la autopista México‑Cuernavaca, a la altura del kilómetro 70.

El accidente provocó el cierre total de la autopista México‑Cuernavaca en ambos sentidos mientras los servicios de emergencia atienden el derrame químico.

Aunque el incidente generó una fuerte movilización de autoridades y cuerpos de protección civil, hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

En la autopista México‑Cuernavaca se mantienen labores de limpieza y seguridad para reabrir la circulación.

Nota en desarrollo, en breve más información...