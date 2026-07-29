La Copa Oro regresará a México en el verano de 2027, después de que l a Federación Mexicana de Fútbol logró un acuerdo con la Concacaf para albergar varios partidos del torneo en suelo azteca.

Con la experiencia vivida en el Mundial 2026, México quiere aprovechar la inercia para recibir partido de la Copa Oro 2027 en el Estadio Banorte.

La Copa Oro regresa a México más de veinte años después

La Copa Oro se jugará por tercera vez en México, después de haber sido anfitrión en las ediciones compartidas de 1993 y 2003.

En ambas ocasiones la Selección Mexicana terminó coronándose en el Estadio Azteca.

El plan es que México juegue sus partidos de la Copa Oro 2027 en el Estadio Banorte, aunque no se descarta que se tomen en cuenta otros escenarios.

Rafael Márquez será técnico de México en la Copa Oro 2027 (mexsport / David Leah)

Rafael Márquez ya dirigirá a México en la Copa Oro 2027

La Copa Oro 2027 será uno de los primeros retos de Rafael Márquez como nuevo entrenador de la Selección Mexicana.

México es el máximo ganador histórico de la Copa Oro con 13 campeonatos de la región, y es el actual bicampeón del torneo, tras haber derrotado a Panamá en 2023 y a Estados Unidos en la edición de 2025.