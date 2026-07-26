El Real Madrid está muy cerca de concretar uno de los fichajes más importantes del mercado de verano.

De acuerdo con información del periodista especializado Fabrizio Romano, el conjunto merengue alcanzó un acuerdo total con el RB Leipzig para incorporar al extremo marfileño Yan Diomandé en una operación que superaría los 100 millones de euros.

Yan Diomande quedaría vinculado con el Real Madrid hasta 2031

Según el reporte, únicamente restan los últimos detalles administrativos para hacer oficial la transferencia de Yan Diomandé.

El futbolista Yan Diomandé viajará esta semana a la capital española para someterse a los exámenes médicos y, posteriormente, firmará un contrato que lo vinculará con el club blanco hasta junio de 2031.

Yan Diomandé apunta a convertirse en nuevo jugador del Real Madrid. (captura)

La inversión confirma la apuesta del Real Madrid por seguir rejuveneciendo su plantilla con futbolistas de proyección internacional.

Yan Diomande se uniría al proyecto de José Mourinho

A pesar de su juventud, Yan Diomandé es considerado una de las mayores promesas del futbol europeo gracias a su velocidad, desequilibrio en el uno contra uno y capacidad para marcar diferencias en el ataque.

De concretarse la operación, el marfileño se uniría al proyecto de José Mourinho, quien busca contar con varias de las jóvenes figuras más cotizadas del futbol mundial.