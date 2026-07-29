Aleksander Ceferin, presidente de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) refrendó sus críticas contra el proyecto de Gianni Infantino para privatizar la Copa del Mundo.

“Esto cruza una línea que ninguna institución del fútbol debería cruzar nunca. La UEFA se toma este asunto muy en serio, como también debe hacerlo cada federación nacional” Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) dio un plazo a las federaciones y asociaciones miembro para brindar el apoyo al proyecto para crear la empresa que venderá las participaciones a inversionistas privados.

Sin embargo, Aleksander Ceferin ya se pronunció en contra del proyecto y aseguró que es momento de analizar el presente del fútbol.

UEFA explota contra proyecto de Gianni Infantino para vender la Copa del Mundo

La UEFA se lanzó contra el proyecto presentado por Gianni Infantino ante la propuesta de vender participaciones de la Copa del Mundo que la FIFA busca iniciar con el apoyo de las federaciones.

La FIFA señaló el 19 de septiembre de 2026 como la fecha límite para que las federaciones y asociaciones miembro apoyen el proyecto de crear la filial FIFA Forward Enterprise (FFE).

Sin embargo, la UEFA resaltó que la imposición de una fecha límite “lo dice todo sobre este plan”, donde la federación busca usar el fútbol para enriquecerse y a sus amigos.

“Esto lo dice todo sobre este plan… La FIFA no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse a sí mismo y a sus amigos. Podemos hacer crecer el fútbol de la forma adecuada” Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA

Cabe señalar que, en caso de aprobarse, se comenzaría a negociar con inversionistas privados, entre ellos algunos cercanos a Donald Trump, para la comercialización de porcentajes de los torneos organizados por la FIFA como:

Copa del Mundo

Mundial de Clubes

UEFA reclama presión de la FIFA para apoyo a la FFE

Por otra parte, la UEFA resaltó que la FIFA inició un proceso para presionar a las asociaciones y federaciones de fútbol miembro para apoyar la creación de la FEE.

De acuerdo con la UEFA, el comunicado de Gianni Infantino señala que, si no apoyan el proyecto antes del 19 de septiembre, “se les retirará la oferta de pago único”.

Sin embargo, resaltó que otras federaciones se han pronunciado en contra de este plan de venta de la Copa del Mundo y que se están uniendo para advertir que es momento de “dar prioridad” a la ligas, jugadores y aficionados, sobre los intereses de la FIFA.

“Podemos hacer crecer el fútbol de forma adecuada. Es hora de dar prioridad a las federaciones, los clubes, las ligas, los jugadores y los aficionados” Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA

En este sentido, la UEFA convocó a una reunión de emergencia con sus 55 federaciones miembro para debatir el proyecto de Infantino que, consideran, se trata de vender “el alma” del fútbol.