Las selecciones de Canadá, Suiza y Bosnia definen el Grupo B del Mundial 2026 en la tercera jornada del torneo.

Canadá y Suiza ya aseguraron su pase a los dieciseisavos de final, por lo que Alphonso Davies y Granit Xhaka se disputan directamente el liderato del Grupo B del Mundial 2026.

A su vez, Edin Dzeko y la selección de Bosnia buscan el milagro de avanzar como uno de los mejores terceros venciendo a Catar.

Alphonso Davies, la estrella que puede cambiar el destino de Canadá. (Abbie Parr / AP Photo/Abbie Parr)

Así va el Grupo B del Mundial 2026 previo a la Jornada 3

Alphonso Davies y la sorpresiva Canadá lideran el Grupo B del Mundial 2026 con 4 puntos y una sólida diferencia de goles de más 6.

A Canadá le basta un empate o una victoria ante Suiza para amarrar el primer lugar del sector sobre la selección de Suiza de Granit Xhaka.

Suiza es segundo lugar del Grupo B con 4 puntos y una diferencia de más 3 goles, y para arrebatarle la cima a Canadá está obligada a ganar el enfrentamiento directo.

Bosnia busca el milagro de clasificar a la siguiente ronda del Mundial 2026

Edin Dzeko, estrella de la selección de Bosnia y Herzegovina, ocupa el tercer lugar del Grupo B con 1 punto y una diferencia de goles desfavorable de menos goles.

Ante ese panorama, Bosnia requiere vencer a Catar para llegar a 4 unidades, con lo que aspiraría a avanzar como uno de los ocho mejores terceros lugares del Mundial 2026.