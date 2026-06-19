Canadá vs Catar se enfrentaron este jueves 18 de junio por el liderato del Grupo B del Mundial 2026 y el marcador terminó 6-0 a favor de los suizos.

Empatados en 1 punto, Canadá y Catar saltaron a la cancha en busca de los tres puntos que lo acercarán a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Marcador: Canadá 6-0 Catar.

Cnadá vs Catar: así fue el partido del Grupo B del Mundial 2026

El partido Canadá vs Catar fue el clásico partido de corte europeo, con dos selecciones enfocadas en la eficacia en busca del pase a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Así fueron los goles del partido Canadá vs Catar:

Minuto 16: Gol de Cyle Larin (Canadá)

Minuto 29: Gol de Jonathan David (Canadá)

Minuto 33: Homam El-Amin (Catar)

Minuto 45+3: Gol de Jonathan David (Canadá)

Minuto 53: Assim Madibo (Catar)

Minuto 64: Nathan Saliva (Canadá)

Minuto 75: Autogol de Mohammed Manai (Catar)

Minuto 90+2: Gol de Jonathan David (Canadá)

Canadá le propinó una goleada a Catar en el Mundial 2026. (Darryl Dyck / Darryl Dyck/The Canadian Press v)

¿Cuándo vuelven a jugar Canadá y Catar en el Mundial 2026?

Tras enfrentarse en la Jornada 2 del Mundial 2026, Canadá y Catar cerrarán su actividad en la fase de grupos el miércoles 24 de junio.

Suiza vs Canadá y Bosnia vs Catar serán los partidos de la Jornada 3 del Grupo B del Mundial 2026.