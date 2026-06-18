El Grupo B del Mundial 2026 enfrenta a Suiza vs Bosnia, en un duelo crucial para ambas selecciones debido a que necesitan ganar si quieren seguir vivos en la justa mundialista.

La figura de Suiza, Granit Xhaka, intentará junto a sus compañeros conseguir los tres puntos para su selección, que los separe del resto de selecciones y los acerque a los dieciseisavos del Mundial 2026.

Suiza perdió puntos en la Jornada 1 de Grupo B del Mundial 2026

Suiza se enfrentó en su primer partido ante Catar y estuvo a punto de lograr los tres puntos que les daba el liderato del Grupo B del Mundial 2026.

Sin embargo, un autogol en el tiempo agregado provocó el empate de Catar en el que los suizos fueron superiores, pero no se reflejó en el marcador del encuentro disputado en el Estadio de Los Ángeles.

Ahora, Granit Xhaka y compañía deberán mejorar su estilo de juego si quieren seguir en la pelea por avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Granit Xhaka y Suiza se juegan gran parte de su futuro mundialista ante Bosnia. (Gregory Bull / AP Photo/Gregory Bull)

Bosnia buscará dar otro golpe en el Mundial 2026

Por su parte, Bosnia, de la mano de Edin Dzeko, buscará arruinar la fiesta de Suiza y lograr la victoria que los acerque a la escena del futbol mundial después de 12 años.

Cabe mencionar que el encuentro entre Suiza y Bosnia se disputará este jueves 18 de junio en punto de las 13 horas, tiempo del centro de México.