Suiza vs Bosnia se enfrentaron este jueves 18 de junio por el liderato del Grupo B del Mundial 2026 y el marcador terminó 4-1 a favor de los suizos.

Empatados en 1 punto, Suiza y Bosnia saltaron a la cancha en busca de los tres puntos que lo acercarán a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Marcador: Suiza 4-1 Bosnia

Suiza vs Bosnia: así fue el partido del Grupo B del Mundial 2026

El partido Suiza vs Bosnia fue el clásico partido de corte europeo, con dos selecciones enfocadas en la eficacia en busca del pase a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Así fueron los goles del partido Suiza vs Bosnia:

Minuto 74: Gol de Johan Manzambi (Suiza)

Minuto 84: Gol de Ruben Vargas (Suiza)

Minuto 90: Gol de Johan Manzambi (Suiza)

Minuto 90+3: Gol de Ermin Mahmic (Bosnia)

Minuto 90+7: Gol de Xhaka (Suiza)

Suiza y Bosnia disputaron su segundo partido del Mundial 2026. (Mark J. Terrill / AP Photo/Mark J. Terrill)

¿Cuándo vuelven a jugar Suiza y Bosnia en el Mundial 2026?

Tras enfrentarse en la Jornada 2 del Mundial 2026, Suiza y Bosnia cerrarán su actividad en la fase de grupos el miércoles 24 de junio.

Suiza vs Canadá y Bosnia vs Catar serán los partidos de la Jornada 3 del Grupo B del Mundial 2026.