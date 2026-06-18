Suiza vs Bosnia se enfrentaron este jueves 18 de junio por el liderato del Grupo B del Mundial 2026 y el marcador terminó 4-1 a favor de los suizos.
Empatados en 1 punto, Suiza y Bosnia saltaron a la cancha en busca de los tres puntos que lo acercarán a la siguiente ronda del Mundial 2026.
Marcador: Suiza 4-1 Bosnia
Suiza vs Bosnia: así fue el partido del Grupo B del Mundial 2026
El partido Suiza vs Bosnia fue el clásico partido de corte europeo, con dos selecciones enfocadas en la eficacia en busca del pase a la siguiente ronda del Mundial 2026.
Así fueron los goles del partido Suiza vs Bosnia:
- Minuto 74: Gol de Johan Manzambi (Suiza)
- Minuto 84: Gol de Ruben Vargas (Suiza)
- Minuto 90: Gol de Johan Manzambi (Suiza)
- Minuto 90+3: Gol de Ermin Mahmic (Bosnia)
- Minuto 90+7: Gol de Xhaka (Suiza)
¿Cuándo vuelven a jugar Suiza y Bosnia en el Mundial 2026?
Tras enfrentarse en la Jornada 2 del Mundial 2026, Suiza y Bosnia cerrarán su actividad en la fase de grupos el miércoles 24 de junio.
Suiza vs Canadá y Bosnia vs Catar serán los partidos de la Jornada 3 del Grupo B del Mundial 2026.