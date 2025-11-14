El boxeador mexicano, David Picasso retará al monstruo japonés del boxeo, Naoya Inoue, una cita que podría catapultar al púgil azteca si es capaz de dar la sorpresa; te decimos cuándo y dónde pelean.

David Picasso, quien marcha invicto en el terreno profesional del boxeo, buscaba hace tiempo un reto mayúsculo para impulsar su carrera, pero medirse a Naoya Inoue no luce nada senciilo.

¿Cuándo pelea el mexicano David Picasso vs Naoya Inoue?

El próximo 27 de diciembre de 2025 es la peligrosa cita del boxeador mexicano, David Picasso, con el japonés Naoya Inoue.

¿Dónde pelea el mexicano David Picasso vs Naoya Inoue?

La Mohammed Abdo Arena de Riyadh, Arabia Saudita, será el escenario donde el japonés Naoya Inoue, encabezará la cartelera The Ring V: Night of the Samurai ante el boxeador mexicano, David Picasso.

El monstruo japonés, Naoya Inoue, defenderá su corona indiscutible de peso supergallo contra el mexicano David Picasso.

Así ve Naoya Inoue al mexicano David Picasso

Naoya Inoue ha enfrentado a lo mejor del boxeo en su categoría, pero no se confía de cara a la pelea contra el mexicano, David Picasso.

“Estoy agradecido por la oportunidad de competir en Arabia Saudita como parte de la Riyadh Season. Mostraré cómo adapto mi estilo para mi combate con Picasso”, comentó el japonés de cara a la pelea.

Inoue adelantó que ve a Picasso como “un peleador muy agresivo. No va a ser un combate fácil, pero daré lo mejor de mí. Este evento es un escaparate a nivel mundial, así que estoy decidido a darlo todo”.

¿Cómo llega el mexicano David Picasso a la pelea contra Naoya Inoue?

David Picasso, el boxeador mexicano que retará a Noya Inoue, suma 32 peleas como profesional, en las que aún no conoce la derrota.

El boxeador nacido en la Ciudad de México, suma 17 peleas ganadas por la vía del nocaut, y aunque no ha perdido, tiene un combate empatado.

Al también estudiante de Ciencias en la UNAM, le aguarda el rival más importante en su carrera como boxeador.

Curiosamente, Naoya Inoue, rey de los supergallos a nivel mundial, tiene una pelea menos que David Picasso, pero a sus 32 años ha terminado 27 combates por la vía del cloroformo.