Isaac “Pitbull” Cruz vs Lamont Roach Jr. encenderán el ring del Frost Bank Center el sábado 6 de diciembre; conoce el canal y la hora para ver la pelea de campeonato del boxeador mexicano.
San Antonio, Texas será la sede de la pelea por el Campeonato Superligero interino del CMB, Isaac “Pitbull” Cruz vs Lamont Roach Jr., que buscarán coronarse en un duelo de poder a poder.
- Pelea: Isaac “Pitbull” Cruz vs Lamont Roach Jr.
- Fecha: Sábado 6 de diciembre
- Horario: 23 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Frost Bank Center
- Transmisión: Canal 7, ESPN y Disney+
Isaac “Pitbull” Cruz vs Lamont Roach Jr: Canal para ver la pelea del boxeador mexicano
La pelea Isaac “Pitbull” Cruz vs Lamont Roach Jr. se podrá ver a través del Canal 7 y las plataformas ESPN y Disney+.
Isaac “Pitbull” Cruz vs Lamont Roach Jr: Hora para ver la pelea del boxeador mexicano
La transmisión de la función de boxeo entre Isaac “Pitbull” Cruz vs Lamont Roach Jr. está programada para iniciar en ESPN, Disney+ y Canal 7 a las 23 horas, tiempo del centro de México.
Así llega Isacc “Pitbull” Cruz a su defensa contra Lamont Roach Jr.
Isaac “Pitbull” Cruz llega a la pelea contra Lamont Roach Jr. luego de vencer a Omar Salcido en Las Vegas, Nevada en junio pasado.
Con la victoria, Isaac “Pitbull” Cruz puso su marca en 28 trunfos por 3 derrotas, de cara a una nueva oportunidad titular por el título absoluto del CMB.
Derrotar al complicado Lamont Roach Jr. será vital en el futuro inmediato del boxeador mexicano, Isaac “Pitbull” Cruz.
¿Cómo llega Lamont Roach Jr. a su pelea contra Isaac “Pitbull” Cruz ?
Lamont Roach Jr. llega a la pelea de campeonato contra el boxeador mexicano, Isaac “Pitbull” Cruz, tras un meritorio empate con Gervonta Davis.
Con 25 triunfos y una derrota, Lamont Roach Jr. retará al campeón superligero interino del CMB.
Cartelera completa de la función que encabeza Isaac “Pitbull” Cruz vs Lamont Roach Jr.
A continuación te compartimos la cartelera completa de la velada que estelariza la pelea Isaac “Pitbull” Cruz vs Lamont Roach Jr.
- Isaac Cruz vs Lamont Roach | Mundial CMB Interino superligero
- Stephen Fulton vs O’Shaquie Foster | Mundial CMB superpluma
- Erislandy Lara vs Johan González | Mundial AMB medio
- Jesus Ramos Jr. Vs Shane Mosley Jr. | Peso medio
- Frank Martin vs Rances Bathelemy| Peso superligero
- Isaac Lucero vs Roberto Valenzuela Jr. | Peso superwelter
- Luis Reynaldo Núñez vs Héctor Andrés Sosa | Peso supergallo
- Adrián Neaves vs Roberto Castro | Peso superligero
- Daniel Blancas vs William Townsel | Peso supermedio
- Jordan Roach vs Bryan Santiago | Peso supermosca