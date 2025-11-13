Como parte de las Eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026, Portugal visitó a Irlanda en uno de sus últimos partidos de esta fase y con Cristiano Ronaldo como su capitán.

Una vez más, Cristiano Ronaldo fue el protagonista de la jornada pero no por haber marcado un gol o haber dado una asistencia, sino que lo fue porque agredió a un rival y dejó a Portugal en inferioridad numérica.

Debido a esta agresión, CR7 podría perderse el debut de su selección en el Mundial 2026 en caso de que lo castiguen con más de un partido de sanción, ya que aún tienen un partido oficial contra Armenia.

🚨 WORLD CUP QUALIFIERS! 🌍



RED CARD FOR CRISTIANO RONALDO! 🟥



🇮🇪 Ireland 2-0 Portugal 🇵🇹



🎥 @TheGoalsZone pic.twitter.com/0OIuHJ3TGk — Polymarket FC (@PolymarketFC) November 13, 2025

Debido a la derrota, el conjunto portugués aún no asegura su boleto a la justa mundialista debido a que una derrota en la última jornada y una victoria de Hungría o Irlanda los mandaría al segundo lugar del grupo.

¿Cristiano Ronaldo se podría perder el inicio del Mundial 2026 con Portugal?

Debido a que la expulsión a Cristiano Ronaldo fue por agredir a un rival cuando el balón no estaba en juego, es probable que lo suspendan por 2-3 partidos y no solamente por uno con Portugal.

En caso de que Portugal clasifique directamente directamente al Mundial 2026 y a Cristiano Ronaldo le caigan 2-3 partidos de sanción, tendría que pagar un partido de sanción contra Armenia.

Sin embargo, los otros juegos que el astro portugués esté sancionado los tendría que “pagar” en el Mundial 2026, por lo que no podría estar con su selección en la fase de grupos.

Cristiano Ronaldo se despide de las eliminatorias mundialistas con su primera roja con Portugal

Por extraño que parezca, a pesar de tener una carrera de más de doscientos partidos con Portugal, la tarjeta roja contra Irlanda es la primera de Cristiano Ronaldo en su carrera a nivel de selección.

Además, todo parece indicar que este fue el último partido de Cristiano Ronaldo de clasificatoria mundialista, pues no podrá estar en el Portugal vs Armenia de la última jornada.

Sin su capitán y referente, la selección portuguesa buscará sellar su boleto para la Copa del Mundo el próximo domingo en el Estadio Do Dragao de Porto.