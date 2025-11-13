La estrella japonesa del pitcheo, Tatsuya Imai, se acerca al beisbol de las Grandes Ligas, donde los gigantes del circuito se pelearán por su contrato; esto es lo que se sabe acerca del futuro del lanzador nipón.

El miércoles 19 de noviembre, Tatsuya Imai entrará en el proceso de promoción y habrá un plazo de 45 días para que el pitcher japonés firme con un equipo de las Grandes Ligas.

Tatsuya Imai sigue los pasos de Yoshinobu Yamamoto rumbo a las Grandes Ligas

Scot Boras, prestigiado agente de peloteros comparó a Tatsuya Imai con Yoshinobu Yamamoto, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, que ganaron hace unos días los Dodgers.

“Ha hecho todo lo que Yamamoto ha hecho”, le preumió Scot Boras a los gerentes generales de las Grandes Ligas, muchos de los cuales aspiran a quedarse con el contrato del pitcher japonés.

Los números de Tatsuya Imai, la estrella japonesa del pitcheo que llegará a Grandes Ligas

Tatsuya Imai, la estrella japonesa del pitcheo que se pelearán en las Grandes Ligas, tiene 27 años y logró un récord de 10-5 con una efectividad de 1.92 en la reciente temporada de la Liga del Pacífico.

Imai ponchó a 178 bateadores en 163 entradas y dos tercios, y en ocho temporadas con Seibu ha sido tres veces elegido al Juego de Estrellas.

En abril pasado, Imai lanzó ocho entradas de un juego sin hit combinado contra Fukuoka el 18 de abril.

We ranked Tatsuya Imai's Top 10 landing spots 🔮



Imai posted a 1.92 ERA with 178 strikeouts over 163.2 innings this season for the Saitama Seibu Lions (NPB) pic.twitter.com/ea6aYAEtMk — B/R Walk-Off (@BRWalkoff) November 12, 2025

¿Qué necesitan hacer los gigantes de las Grandes Ligas para quedarse con Tatsuya Imai?

Tatsuya Imai tiene un destino importante en las Grandes Ligas, donde los gigantes de siempre se pelean por sus servicios: Yankees, Dodgers, Red Sox, Mets y San Diego lo tienen en la mente.

Bajo el acuerdo de promoción de las Grandes Ligas con el beisbol profesional de Japón, el equipo interesado tendría que pagar una tarifa del 20% de los primeros 25 millones de dólares de un contrato con las mayores.

El porcentaje baja al 17,5% de los siguientes 25 millones de dólares y al 15% de cualquier cantidad superior a 50 millones de dólares.

Habría una tarifa suplementaria del 15% de cualquier bono ganado, tabuladores salariales y opciones ejercidas.