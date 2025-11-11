El futbolista Álvaro Fidalgo podrá jugar con la Selección Mexicana a partir del 2026, pues el jugador ya decidió que quiere representar a México, sin embargo, existe la duda sobre cuándo debutará el jugador del América.

De acuerdo con Gibran Araige, reportero de TUDN, la idea de la Selección Mexicana es que Álvaro Fidalgo se integre a la concentración en enero cuando el tricolor haga una gira por Centroamérica, aunque no podría participar en los partidos, únicamente en los entrenamientos.

Y es que Álvaro Fidalgo ya cuenta con el pasaporte mexicano, pero aún no puede disputar partidos con México debido a que todavía no cumple con los cinco años, requeridos por la FIFA, viviendo en México para poder jugar con la Selección Mexicana.

¿Cuándo debuta Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana?

El plan con el jugador del América, Álvaro Fidalgo, es que esté en los entrenamientos con la Selección Mexicana en enero y febrero, para que en el mes de marzo, ya con todos los requisitos cumplidos, pueda jugar un partido con México, por lo que su debut sería para ese mes del 2026.

Respecto a la cantidad de partidos que podría jugar Álvaro Fidalgo, Mikel Arriola, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), había revelado en el mes de octubre que en 2026 habrá tres fechas FIFA.

De acuerdo con el Francotirador, Fidalgo debutaría para el partido contra Cristiano Ronaldo.

“Eso sí, me cuentan que el Vasco trae muchas ganas de verlo, y confía que se pueda colar a la lista del Mundial 2026, por el talento y categoría que ha mostrado en México. Ya con el requisito temporal cumplido, Fidalgo podrá ser llamado en la Fecha FIFA de marzo, para debutar con el Tri en el amistoso de la reinauguración del Estadio Azteca ante la Portugal de mi Cristiano Ronaldo de oro, el sábado 28. ¿Te imaginas? Qué estreno. ¡Vamos, Maguito!“, dijo la fuente sobre cuándo debutaría el mexicano.

Álvaro Fidalgo jugaría 6 partidos con la Selección Mexicana previo al Mundial 2026

“Para el resto del 2026 vas a tener tres fechas FIFA, si no me equivoco marzo, una previa… en el primer trimestre hay dos fechas FIFA”, señaló Mikel Arriola sobre los partidos de la Selección Mexicana el próximo año antes del Mundial 2026.

Ante ello y que Fidalgo puede incorporarse a partir de marzo, la Selección Mexicana tendría 2 juegos en marzo y 4 más en el mes de mayo-junio, previo a la Copa del Mundo 2026.