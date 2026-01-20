David Beckham -de 50 años de edad- reacciona a las acusaciones de su hijo Brooklyn Beckham y afirma que está equivocado.

Brooklyn Beckham confirmó en Instagram que está alejado de su familia y señaló a sus padres de querer destruir su matrimonio.

David Beckham niega acusaciones de su hijo Brooklyn Beckham

Durante su participación en un programa de la cadena CNBC, David Beckham habló de los aciertos y peligros que tienen las redes sociales, relacionándolo con sus hijos.

“Siempre he hablado de las redes sociales y su poder para bien y para mal. Hoy en día, el acceso a lo que tienen los niños puede ser peligroso” David Beckham

David Beckham aseguró que él había experimentado el peligro de las redes sociales, “especialmente con sus hijos”.

Aunque el exdeportista no mencionó directamente el nombre de Brooklyn Beckham -de 26 años de edad- todo indica que se refiera a él.

“Pero lo que he descubierto personalmente, especialmente con mis hijos, es que hay que usarlas con el propósito correcto” David Beckham

David Beckham menciona que las redes sociales deben ser usadas con propósitos correctos, dando a entender que su hijo mayor está equivocado en la forma en que expuso la situación de familia.

“Y he intentado hacer lo mismo con mis hijos, educarlos. Cometen errores” David Beckham

El también empresario asegura que ha tratado de educar a sus hijos y sabe que cometen errores.

Crisis en la familia Beckham: Brooklyn acusa a sus padres de intentar destruir su relación. (especial)

David Beckham afirma que Booklyn Beckham está equivocado y lo dejará errar

Las palabras de David Beckham tomaron otro rumbo, cuando expresó “que los niños cometen errores”, por lo que muchos creen que es una indirecta para su hijo.

David Beckham cree que es importante dejar que los hijos se equivoquen, pues esto los llevará a que tomen su propio camino.

“A los niños se les permite cometer errores. Así es como aprenden. Así que eso es lo que intento enseñarles a mis hijos, pero a veces hay que dejar que ellos también cometan esos errores” David Beckham

En pocas palabras, David Beckham dio a entender que él tampoco buscará acercarse a Brooklyn Beckham, hasta que “aprenda de sus errores”, los cuales estarían relacionados a su matrimonio con Nicola Peltz.

Por otro lado, usuario de redes sociales han encontrado inconsistencias en las declaraciones de Brooklyn Beckham.

Pues el fotógrafo aseguró que Victoria Beckham se había negado a diseñar el vestido de su esposa.

Pero, cuando Brooklyn Beckham y Nicola Peltz dio una entrevista a la revista Vogue tras su boda, aseguraron que llevaban un año hablando con diseñadores de Valentino, para hacer el vestido.