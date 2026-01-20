Nicola Peltz es una actriz estadounidense que también es conocida por ser la esposa de Brooklyn Beckham.

En enero de 2026, la actriz se vio envuelta en un escándalo más de la familia Beckham.

¿Quién es Nicola Peltz?

Nicola Peltz Anne Peltz es una actriz que también ha incursionado brevemente en el mundo del modelaje.

Desde su infancia, Nicola Peltz ha estado bien posicionada en sociedad, pues es hija del empresario e inversor Nelson Peltz.

Nicola Peltz (Instagram | Nicola Peltz)

¿Cuántos años tiene Nicola Peltz?

Nicola Peltz nació el 9 de enero de 1995. Actualmente, la actriz estadounidense tiene 31 años de edad.

¿Quién es el esposo de Nicola Peltz?

Nicola Peltz está casada con Brooklyn Beckham. La pareja se casó en una ceremonia judía en abril de 2022.

Nicola Peltz y Brooklyn Beckham (Instagram | Nicola Peltz)

¿Qué signo zodiacal es Nicola Peltz?

Nicola Peltz nació bajo el signo de Capricornio.

¿Quiénes son los hijos de Nicola Peltz?

Nicola Peltz no tiene hijos.

¿Qué estudió Nicola Peltz?

Como actriz, Nicola Peltz no llevó a cabo formación profesional.

Su camino en la actuación inició desde temprana edad, participando en clases de teatro cuando tenía 11 años.

¿En qué ha trabajado Nicola Peltz?

Pese a su falta de formación, Nicola Peltz se las ha arreglado para ser parte de producciones importantes tanto en cine como en televisión.

Uno de sus papeles destacados fue en la serie Bates Motel, donde interpretó a Bradley Martin, el interés amoroso de Norman Bates.

En cuanto al cine, Nicola Peltz aparece en producciones como:

The Last Airbender

Transformers: la era de la extinción

Transformers: el último caballero

Holidate

Lo la

Gin & Juice

Nicola Peltz (Instagram | )

Nicola Peltz no es bien recibida por la familia, revela Brooklyn Beckham

Nicola Peltz salió a colación durante una disputa mediática entre Brooklyn Beckham y sus padres, David y Victoria Beckham.

En un comunicado que el hijo mayor del futbolista publicó vía historias de Instagram el 19 de enero de 2026 se detallaron los motivos del distanciamiento familiar.

De acuerdo con Brooklyn Beckham, sus padres han intentado en reiteradas ocasiones sabotear su matrimonio con Nicola Peltz.

“Mi familia le ha faltado el respeto constantemente a mi esposa, sin importar cuánto hayamos intentado unirnos como uno solo”. Brooklyn Beckham

Fue esta situación la que desencadenó una ruptura entre Brooklyn Beckham con David y Victoria Beckham.

En el escrito se describe cómo estos lazos trataron de unirse otra vez, pero Brooklyn habría declinado debido a que le pedían reunirse con sus padres sin Nicola Peltz.

La actriz no sería bien recibida en la familia Beckham desde su matrimonio con el joven.