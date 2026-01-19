Brooklyn Beckham -de 26 años de edad- habla por primera vez de su pelea con sus padres, David y Victoria Beckham.

Desde 2025 se hablaba de una distanciamiento entre el hijo mayor de David Beckham y el resto de la familia, el cual ya fue confirmado por Brooklyn Beckham en Instagram.

Hijo de David Beckham habla de la pelea con sus padres

El 19 de enero, Brooklyn Beckham compartió varias historias en Instagram para confirmar la pelea con su familia y acusó a su madre de tratar de sabotear su matrimonio.

“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, lo que me ha dejado sin otra opción que hablar” Brooklyn Beckham

Familia de David Beckham (Instagram/@romeobeckham)

Brooklyn Beckham inició su comunicado, mencionando que sus padres han tratado de desprestigiarlo con ayuda de su equipo de prensa.

El hijo mayor de David Beckham dejó claro que no tiene intención de reconciliarse con ellos y tampoco es “manipulado” por su esposa, Nicola Peltz.

“No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida” Brooklyn Beckham

Brooklyn Beckham asegura que sus padres han intentando arruinar su relación con Nicola Peltz desde el principio y reveló situaciones incómodas.

Como que Victoria Beckham haya cancelado la confección del vestido de novia de Nicola Peltz o que lo intentaran obligar de ceder los derechos de su nombre.

Brooklyn Beckham rompe el silencio sobre su familia en Instagram (Instagram/@brooklynpeltzbeckham)

Brooklyn Beckham acusa a sus padres de tratar de arruinar su matrimonio

Todo indica que el principal motivo de la separación entre Brooklyn Beckham y su familia, es que David y Victoria Beckham no aceptan a Nicola Peltz.

Brooklyn Beckham dice que sus padres mencionaron que Nicola Peltz nunca sería de su familia y que no “era de su sangre”, lo cual inició una grieta en su relación como familia.

Por otro lado, el hijo mayor de Victoria Beckham asegura que sus hermanos y padres lo bloquearon de redes sociales en el verano pasado.

“Mi familia le ha faltado el respeto constantemente a mi esposa, sin importar cuánto hayamos intentado unirnos como uno solo” Brooklyn Beckham

Brooklyn Beckham dice que no asistió al cumpleaños de David Beckham, ya que lo rechazaron y cuando el exfutbolista accedió a ver, era con la condición de que Nicola Peltz no estuviera presente.

Los mensajes de Brooklyn Beckham confirma la enemistad con David y Victoria Beckham, a quienes señala de quererlo controlar y de padecer ansiedad tras los conflictos con ellos.

"Mi esposa y yo no queremos una vida moldeada por la imagen, la prensa o la manipulación. Todos queremos paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia" Brooklyn Beckham