Hay problemas al interior de la familia Beckham. A días de Navidad, sus integrantes se ven envueltos en la polémica.

“No es cierto. Mis padres jamás dejarían de seguir a su hijo… Aclaremos los hechos. Se despertaron bloqueados… igual que yo” Cruz Beckham, hijo de David y Victoria Beckham

Brooklyn Beckham, de 26 años de edad, ha marcado su distancia con la familia. El esposo de Nicola Peltz, bloqueó a sus padres de todas sus redes sociales.

Así lo reveló Cruz Beckham, de 20 años de edad, en sus historias de Instagram.

En la plataforma, el hijo de David y Victoria Beckham, de 50 y 51 años de edad, desmintió que sus padres hayan bloqueado a su hermano, tal y como lo aseguró recientemente el tabloide Daily Mail.

Cruz Beckham desmiente rumor sobre sus padres y hermano (@cruzbeckham / Instagram)

¿Qué hay detrás del distanciamiento de los Beckham?

La relación entre los miembros de la familia Beckham ha sido complicada en los últimos meses.

A principios del 2025 se habló de un distanciamiento luego de que Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz, de 30 años de edad, no asistieran al cumpleaños de David Beckham.

Así como el matrimonio tampoco asistiera al desfile de Victoria en la Semana de la Moda de París, que se celebró en junio pasado.

Intensificando rumores, la familia Beckham brilló por su ausencia en la renovación de votos matrimoniales de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, en agosto.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz en Met Gala 2021. (Evan Agostini / AP)

En septiembre, durante el partido All-Star de la Ryder Cup, sobre los rumores, Brooklyn Beckham dijo no estar preocupado ya que “siempre habrá gente que diga cosas negativas”.

Por lo que restándole importancia a palabras malintencionadas, aseguró que él y su esposa preferían concentrarse en lo suyo.

“Ella y yo simplemente hacemos lo nuestro, mantenemos la cabeza baja y trabajamos. Y somos felices” Brooklyn Beckham