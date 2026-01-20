Brooklyn Beckham es el hijo mayor del futbolista David Beckham y la excantante y diseñadora Victoria Beckham.

A su corta edad, el joven ha protagonizado varias polémicas tanto profesionales como familiares.

¿Quién es Brooklyn Beckham?

Brooklyn Joseph Peltz Beckham es fotógrafo y modelo británico que ha aparecido en portadas de:

Vogue China

Miss Vogue

Interview

Dazed Corea

Brooklyn Beckham (Instagram/@brooklynpeltzbeckham)

¿Cuántos años tiene Brooklyn Beckham?

Brooklyn Beckham nació el 4 de marzo de 1999 en Westminster, Londres. Actualmente el hijo de David Beckham tiene 26 años de edad.

¿Quién es la esposa de Brooklyn Beckham?

Desde abril de 2022 Brooklyn Beckham está casado conn la actriz Nicola Peltz.

Brooklyn Beckham y esposa (Instagram | @brooklynpeltzbeckham)

¿Qué signo zodiacal es Brooklyn Beckham?

Por su fecha de nacimiento, Brooklyn Beckham pertenece al signo de agua Piscis.

¿Quiénes son los hijos de Brooklyn Beckham?

Brooklyn Beckham no tiene hijos.

¿Qué estudió Brooklyn Beckham?

Brooklyn Beckham estudió fotografía en Parsons The New School for Design, esta es una escuela de arte y diseño ubicada en Nueva York.

El joven no terminó sus estudios para poder dedicarse de lleno al modelaje.

Por un tiempo Brooklyn Beckham trató de incursionar en la alta cocina. Sin embargo, fue sumamente criticado por su falta de formación como chef.

¿En qué ha trabajado Brooklyn Beckham?

Uno de los aspectos por los que Brooklyn Beckham es ampliamente criticado es por sus constantes giros en el ámbito profesional.

El joven jugó en La Academia del Arsenal FC, pero duró hasta 2025 tras no haber conseguido una beca.

Dentro del mundo deportivo, Brooklyn Beckham también se interesó en el automovilismo como piloto de Fórmula E en 2025.

Brooklyn Beckham como piloto de Fórmula E (Instagram | @brooklynpeltzbeckham)

Brooklyn Beckham confirma el distanciamiento con sus padres, David y Victoria Beckham

El 19 de enero de 2025 Brooklyn Beckham destapó vía Instagram los. problemas que viene acarreando a nivel familiar.

El joven fotógrafo confirmó lo que se venía diciendo desde el 2025: que estaba distanciado de sus padres David y Victoria Beckham.

Entre los motivos para “romper el silencio” destacó una campaña en su contra, supuestamente o rquestada por el futbolista y la diseñadora.

De acuerdo con el jove, sus padres y su equipo tratan de dañar su imagen a través de la prensa.

<i>“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, lo que me ha dejado sin otra opción que hablar”</i>. Brooklyn Beckham

Esta no fue la úlica acusación por parte de Brooklyn Beckham. Y es que todo parece indicar que su matrimonio con Nicola Peltz es motivo de enfado en la familia.

Para esto, el joven señaló que sus padres han tratado de sabotear su matrimonio con la actriz.