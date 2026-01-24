Marc Anthony sería el responsable de provocar tensión en la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz.

Recientemente, Brooklyn Beckham acusó a su madre, Victoria Beckham, de tratar de sabotear su matrimonio y de arruinar su boda.

Marc Anthony habría arruinado el baile de bodas de Brooklyn Beckham

En el comunicado donde Brooklyn Beckham arremete contra su familia, aseguró que Victoria Beckham arruinó su primer baile con Nicola Peltz.

Sin embargo, el DJ de la boda contó su versión de lo ocurrido en la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz.

DJ Fat Tony afirmó que hubo un momento de tensión en la boda de Brooklyn Beckham, pero fue Marc Anthony quien inició todo.

“Marc Anthony estaba actuando en el escenario, y luego llamó a Brooklyn. Todos esperaban que fuera Nicola quien subiera a bailar el primer baile. Entonces, Marc Anthony le pidió a la ‘mujer más hermosa de la sala’ que subiera al escenario… y luego dijo: ‘Victoria, ven al escenario’” DJ Fat Tony

La tensión en la boda de Brooklyn Beckham inició cuando Marc Anthony lo subió al escenario y en lugar de llamar a Nicola Peltz para que hicieran su primer baile, anunció a Victoria Beckham.

Brooklyn Beckham se mostró tenso por la situación, mientras que Victoria Beckham subió al escenario y Nicola Peltz salió llorando del lugar.

“Así que Victoria estaba junto al escenario, subió al escenario. Y, por supuesto, para entonces Brooklyn estaba destrozado porque creía que iba a bailar su primer baile con su esposa. Entonces, Nicola salió de la sala llorando desconsoladamente” DJ Fat Tony

Nicola Peltz y Brooklyn Beckham (Instagram | @nicolaannepeltzbeckham)

Brooklyn Beckham estaba destrozado y apenado en su boda

DJ Fat Tony menciona que Brooklyn Beckham tenía un semblante triste y estaba destrozado luego de que se arruinara su primer baile con Nicola Peltz.

Marc Anthony le pidió a Brooklyn Beckham que colocara sus manos en las caderas de Victoria Beckham, acción que él calificó como incómoda, al igual que los invitados.

“Brooklyn se quedó atrapado en el escenario y luego bailaron y Marc Anthony dijo: ‘Pon tus manos en las caderas de tu madre’, y era algo latino. Toda la situación fue muy incómoda para todos los presentes” DJ Fat Tony

Brooklyn Beckham mencionó en Instagram que el momento fue incómodo y quedó horrorizado por el baile de su mamá.

La historia de Brooklyn Beckham fue comprobada por el DJ de su boda y la situación ha dividido opiniones en redes sociales.