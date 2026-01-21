Diego Pablo Simeone es un exfutbolista y entrenador argentino que debutó profesionalmente con Vélez Sarsfield en 1987. A lo largo de su carrera como jugador militó en clubes de Argentina, Italia y España, entre ellos Pisa, Sevilla, Atlético de Madrid, Inter de Milán y Lazio, con los que consiguió títulos nacionales e internacionales.

Desde 2011 dirige al Club Atlético de Madrid, equipo al que transformó en una de las instituciones más competitivas del futbol europeo, conquistando La Liga, Europa League y alcanzando finales de Champions League.

¿Quién es Diego Simeone?

Diego Simeone inició su trayectoria profesional en Vélez Sarsfield, donde se consolidó a finales de los años 90´s. Posteriormente, dio el salto al futbol europeo y, tras pasar por Italia y España, llegó al Atlético de Madrid (1994-1997), etapa en la que logró el histórico doblete de Liga y Copa del Rey en 1996.

En 1997 regresó a Italia para jugar con el Inter de Milán, donde conquistó la Copa de la UEFA. Posteriormente defendió los colores de Lazio, club con el que ganó la Serie A en el año 2000, antes de cerrar su carrera como futbolista en Argentina.

Con la selección argentina, fue internacional absoluto entre 1988 y 2002, disputando tres Copas del Mundo y cuatro Copas América, torneo que ganó en 1991 y 1993. También obtuvo la Copa Confederaciones 1992 y la Copa de Campeones Conmebol-UEFA 1993.

Como entrenador, dirigió a Racing Club, Estudiantes de La Plata, River Plate y San Lorenzo, además del Catania en Italia, antes de asumir el reto del Atlético de Madrid, club con el que alcanzó proyección internacional.

Diego Simeone "Cholo", es un exfutbolista y entrenador argentino. (Redes Sociales)

¿Qué edad tiene Diego Simeone?

Diego Simeone nació el 28 de abril de 1970 en Buenos Aires, Argentina, por lo que actualmente tiene 55 años.

¿Quién es la esposa de Diego Simeone?

Diego Simeone estuvo casado con Carolina Baldini de 1994 a 2014. Posteriormente contrajo matrimonio con Carla Pereyra en 2019, con quien mantiene su relación actual.

¿Qué signo zodiacal es Diego Simeone?

Diego Simeone es Tauro, signo asociado con la determinación, la constancia y el liderazgo.

¿Diego Simeone tiene hijos?

Diego Simeone es padre de cinco hijos. Giovanni, Gianluca y Giuliano nacieron de su matrimonio con Carolina Baldini, mientras que tiene dos hijas con Carla Pereyra.

¿Qué estudió Diego Simeone?

Diego Simeone no cursó estudios universitarios, ya que enfocó su formación en el futbol profesional desde temprana edad, especializándose posteriormente en aspectos tácticos, estratégicos y de liderazgo como entrenador.

¿En qué ha trabajado Diego Simeone?

Diego Simeone ha desarrollado una sólida trayectoria en el futbol internacional como jugador y director técnico.

Como futbolista, Diego Simeone militó en Vélez Sarsfield, club con el que debutó profesionalmente, y posteriormente desarrolló su carrera en Europa con pasos por Pisa y Sevilla, antes de consolidarse en el Atlético de Madrid, donde vivió una de sus etapas más exitosas.

Más adelante jugó en el Inter de Milán y la Lazio en Italia, para finalmente cerrar su trayectoria profesional en Racing Club.

Como entrenador, ha dirigido a: