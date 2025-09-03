Los refuerzos y una pretemporada plagada de triunfos auguraban grandes momentos para las Chivas de Gabriel Milito, pero tan pronto inició el Apertura 2025, la realidad llegó de golpe y el Rebaño se olvidó de ganar.

Las Chivas de Milito sólo han ganado un partido en seis encuentros del Apertura 2025. Con cuatro puntos de 18 posibles, el porcentaje de efectividad es del 22 por ciento, una cifra que preocupa al interior de la institución.

Si bien, por momentos el equipo de Gabriel Milito ha desplegado buen futbol, los resultados no han acompañado el proyecto y la compleja situación se ve reflejada en la tabla de posiciones, pues Chivas ocupa el antepenúltimo lugar, con las mismas unidades que Querétaro y Puebla, pero una mejor diferencia de goles.

Chivas sólo tiene un triunfo en seis partidos del Apertura 2025

Las Chivas de Gabriel Milito iniciaron el campeonato de la Liga MX a partir de la Jornada 2 con el revés por la mínima diferencia ante Club León; para la Fecha 3, sumaron su primera victoria gracias al triunfo sobre Atlético de San Luis por marcador de 4-3, su primer y único triunfo en el Apertura 2025.

Después del triunfo ante Atlético de San Luis, Chivas ha registrado cuatro partidos sin conocer la victoria: cayó ante Santos Laguna, FC Juárez y Cruz Azul, mientras que en la Jornada 6, empató a tres goles con Xolos de Tijuana.

El panorama luce complicado y lo peor es que en puerta vienen los duelos ante Club América, Tigres y Toluca, por lo que las Chivas de Milito reviven o el proyecto se pulveriza de una vez por todas.

Los números de Gabriel Milito en Chivas son inferiores a los de Gerardo Espinoza, Cardozo y Tomás Boy

Con Gabriel Milito en el banquillo, Chivas sólo ha sumado 4 puntos de 18 posibles, números que son inferiores a los que consiguieron Gerardo Espinoza, José Saturnino Cardozo y Tomás Boy.

Gerardo Espinoza sumó seis unidades en sus primeros seis partidos; con Cardozo, Chivas sumó las mismas cuatro unidades que Milito, pero con una mejor diferencia de goles; Tomás Boy sumó seis puntos en seis jornadas divididas entre los torneos Clausura y Apertura 2019.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en el Apertura 2025?

Como se mencionaba en líneas anteriores, el panorama para Chivas no pinta nada bien, pues luego del gris arranque de torneo tendrán que lidiar con su más grande rival: América, en una edición más del Clásico Nacional.

Las Chivas de Milito visitarán el Estadio Ciudad de los Deportes para enfrentar al América en el marco de la Jornada 8.