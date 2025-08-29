Estadio Banorte niega acusaciones de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México (CDMX) y amenaza con acciones legales por determinar que el América vs Pachuca se juegue a puerta cerrada.

La alcaldía Benito Juárez determinó que el partido del América vs Pachuca del sábado 30 de agosto se juegue a puerta cerrada en el estadio Azul o estadio Ciudad de los Deportes, pese a que el público adquirió sus boletos con antelación.

En un comunicado el Estadio Banorte sostuvo que es falso que el 28 de agosto, durante el encuentro del equipo femenil del Club América, “personal de seguridad” se hubiera extralimitado en sus acciones, porque este equipo ni siquiera cuenta con un cuerpo de seguridad.

Nota en desarrollo, en breve más información...