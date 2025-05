Alexis Vega se convirtió en el héroe del Toluca al marcar un doblete en la semifinal de vuelta del Clausura 2025 de la Liga MX ante Tigres y completar la victoria por 3-0.

Tras finalizar el partido, Alexis Vega le dedicó unas palabras a José Cardozo en exclusiva con TUDN, afirmando que gracias a él regresó al Toluca.

“Siempre que me escribes meto gol, me dijiste que iba a meter gol y no sé qué traes con el gol que siempre traes buena suerte. Te agradezco mucho, tú sabes que para mí eres una persona súper importante, por ti tomé la decisión de regresar a Toluca y estoy eternamente agradecido contigo”, dijo Alexis Vega al finalizar el partido del Toluca vs Tigres.

¿Qué le dijo José Cardozo a Alexis Vega tras romper en llanto?

En respuesta a las declaraciones de Alexis Vega, José Cardozo dijo que el futbolista de los Diablos Rojos le pidió un consejo para elegir un nuevo equipo en el cual jugar.

“Tuvo la humildad de llamarme para aconsejarlo un poquito, entiendo que dos equipos mediáticos lo estaban queriendo. Él necesitaba tiempo para recuperarse, para ponerse bien físicamente como lo está ahora. Has hecho un gran esfuerzo Alexis, te felicito”, le contestó José Cardozo a Alexis Vega en una entrevista para TUDN.

Por otro lado, Alexis Vega afirmó que dará todo por el equipo para coronarse campeón en el Clausura 2025 de la Liga MX.

“Estoy muy contento, muy feliz, desde hace mucho tiempo estaba buscando momentos así, por ahí hablaba con mi esposa… llevo dos Finales jugadas y perdidas, esta tercera voy a dar la vida por no perderla”, confirmó Alexis Vega.

Mira la emoción de Alexis Vega al escuchar a Cardozo hablar de él.

pic.twitter.com/dgb6HcADqZ — Martinalgui (@MartinoliCuri) May 18, 2025

¿Qué sigue para Toluca y Alexis Vega?

Alexis Vega se encuentra en su mejor momento con Toluca: suma 12 goles y 10 asistencias en el Clausura 2025 de la Liga MX.

El canterano de los Diablos Rojos buscará llevar al Toluca a una final del futbol mexicano luego de 15 años de sequía sin levantar un trofeo en el futbol mexicano.