De nueva cuenta un partido de Chivas está inmerso en una polémica arbitral, pues Víctor Alfonso Cáceres no señaló una mano del Toro Fernández en el área de Cruz Azul que pudo haber sido marcada como penal, además de que el VAR tampoco intervino.

En uno de los partidos más destacados de la jornada, Chivas recibió a Cruz Azul en el Estadio Akron en la Fecha 6 del Apertura 2025, pero no pudieron hacer valer la localía y cayeron en casa.

Sin embargo, de nueva cuenta la afición rojiblanca no quedó satisfecha con el arbitraje, pues aseguran que hubo una mano del Toro Fernández que no se marcó y que pudo haber cambiado el desenlace del partido.

Afición de Chivas reclama que no se marcó penal por mano del Toro Fernández

A través de redes sociales han comenzado a circular varios videos en los cuales se ve que en una jugada del segundo tiempo, el balón pega en la mano del Toro Fernández cuando estaba en el área de Cruz Azul, por lo que la afición de Chivas asegura que debió de haber sido penal.

El VAR no vio este empujón de Dita a la Hormiga. Y tampoco la mano del Toro. Dos penales que no ve ni el VAR ni algunos oportunistas. Ahí se los dejo para que no solo se quejen del gol mal anulado al Toro. pic.twitter.com/S4NGaFkvYj — Adal Franco ☀️ (@AdalFrancoESPN) August 31, 2025

Sin embargo, la afición de Cruz Azul tampoco quedó satisfecha con el gol que le anuló el VAR al Toro Fernández por una supuesta falta sobre el Tiba Sepúlveda que significaba una ventaja de 2-1 sobre Chivas.

Era GOL del @CruzAzul el defensor de las @Chivas se tropieza con los pies del Toro Fernandez que está viendo siempre el balón para recepcionarlo, es una acción accidental. MAL ANULADO. #VAR y #arbitro desafinados pic.twitter.com/I1UvnDJVXx — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) August 31, 2025

El Rebaño Sagrado terminó cayendo en casa ante la Máquina y solamente suma 3 puntos en 7 jornadas que van del Apertura 2025 de la Liga MX, aunque tiene pendiente su partido de la Fecha 1 contra Tigres.

Chivas vs Cruz Azul: Analista arbitral revela que no se debió marcar penal del Toro Fernández

Juan Guzmán Gasso, analista arbitral para W Deportes, dio su opinión sobre la polémica mano del Toro Fernández que pudo haber cambiado el resultado en el partido entre Chivas y Cruz Azul.

LA MANO de Gabriel 'Toro' Fernández en el @Chivas vs @CruzAzul es una ACCIÓN de INTERPRETACIÓN...



📝🇲🇽⚽️



🔍 ¿Qué debemos preguntarnos?... Lo siguiente:



➖️ ¿El balón va a la mano o la mano al balón?

➖️ ¿Hay movimiento adicional (o premeditado)?

➖️ ¿Amplía volumen de su… pic.twitter.com/xFHmXqii0l — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) August 31, 2025

Para él, hay argumentos tanto para señalar la mano del Toro Fernández tanto como para no hacerlo, pero debido a que el árbitro decidió no marcarla, considera que el VAR hizo bien en no llamarlo y respaldar su marcación.